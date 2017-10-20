«ЛНР» наразі не пропустило через КПВВ «Золоте» громадян, які вийшли з підконтрольної Україні території

Угруповання «ЛНР» на даний час не пропустило через КПВВ «Золоте» двох громадян, які вийшли з підконтрольної Україні території після відкриття контрольного пункту в’їзду-виїзду з українського боку. Про це повідомляє кореспондент проекту Радіо Свобода, Радіо Донбас.Реалії, що перебуває на пункті пропуску.

Близько 9:15 20 жовтня КПВВ «Золоте» відкрилося з українського боку, і прикордонники оформили на вихід двох пенсіонерів, що прямували у селище Первомайське (окупована територія). Вони підійшли до КПВВ підтримуваних Росією бойовиків приблизно через годину, однак їх зупинили біля одного з бетонних блоків на підході до пункту контролю, повідомив патруль ОБСЄ, що перебував на боці «ЛНР». Чи збирається незаконне збройне формування пропускати громадян на контрольовану йому територію, точно незрозуміло, пенсіонери на українську сторону не поверталися.

Після цього, близько 11:30, через КПВВ з українського боку пропустили ще одну жінку, що прямувала на неконтрольовану територію. Як повідомляє кореспондент, прикордонники попередили її, що немає достовірних відомостей, чи відкриється пункт пропуску з боку угруповання «ЛНР», однак жінка вирішила все одно перетинати лінію розмежування в цьому пункті.

18 жовтня за підсумками переговорів у Мінську представниця України в тристоронній контактній групі Ірина Геращенко заявила, що найближчими днями буде відкритий контрольний пункт в’їзду-виїзду «Золоте» у Луганській області. Угруповання «ЛНР» закликало Київ утриматися від відкриття цього КПВВ. Представниця угруповання «ЛНР» у Мінську Ольга Кобцева заявила, що відкриття КПВВ 20 жовтня неможливе через неузгодження технічних моментів.

Протягом минулого року на Луганщині кілька разів намагалися відкрити КПВВ «Золоте». Але пункт так і не розпочав свою роботу – через, як каже українська сторона, недотримання бойовиками зобов’язань щодо гарантування безпеки у цьому районі. Наразі у Луганській області діє лише один КПВВ через лінію розмежування – «Станиця Луганська». Ще 4 – «Майорське», «Мар’їнка», «Новотроїцьке» та «Гнутове» – діють у Донецькій області.