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Еще в ноябре прошлого года украинские военные заняли поселки Травневе и Гладосово, однако до сих пор по документам Кабмина они числятся как неподконтрольные. Местные жители не получают пенсии и соцвыплаты, в села не ходит транспорт. Представители программы «Советник по вопросам ВПЛ» обратились к силовикам и Кабмину с просьбой пересмотреть списки оккупированных населенных пунктов, однако до сих пор ничего не изменилось.

Бойцы 54-й бригады вместе с батальоном «Айдар» в ноябре 2017 года вошли и заняли позиции в поселках Травневе и Гладосово – они находятся недалеко от Горловки. Оккупанты этого не ожидали, и операция прошла тихо. Эти населенные пункты уже 4 месяца под контролем Украины. Но в феврале 2018-го по непонятным причинам у них был изменен статус с «подконтрольного Украине» на статус населенного пункта, где «органы государственной власти временно не осуществляют свои полномочия».

Травневе и Гладосово закрыто для соцвыплат из за ошибки чиновников – юрист

Чиновники обещали, что эта ошибка не повлияет на местных жителей, рассказывает менеджер благотворительной программы «Советник по вопросам ВПЛ» Валерия Вершинина. Но люди до сих пор не могут получать пенсии или другие соцвыплаты.

Пенсионный фонд перестает платить пенсию. Вам отвечают: «территория считается неподконтрольной, деньги мы не перечисляем

«И вот в один прекрасный день пенсионный фонд перестает платить вам пенсию. Вы пытаетесь выяснить, почему сегодня пятое число, а вам не пришла пенсия. Вам отвечают: «вы знаете, территория считается неподконтрольной Украине, поэтому деньги мы туда не перечисляем». Помощь по рождению ребенка не выплачивается, человек не может воспользоваться своими правами. Если государство будет и дальше отказываться от своих граждан и отталкивать их, как оно делает это с переселенцами, то когда-либо мы вернем территории, но мы потеряем людей», – рассказала Валерия Вершинина

Украинская связь, радио и телевидение там отсутствуют. Единственный источник информации – газеты, которые иногда привозят военные. Благотворительные миссии, агентство ООН уже 2 месяца отправляют запросы в СБУ и МВД, которые отвечают за изменения статуса населенных пунктов, но до сих пор никаких результатов. Исправить эту ошибку можно было в течении недели, считает Валерия Вершинина.

Дороги в поселки нет, ехать приходится через блокпост оккупантов

В поселках Травневе и Гладосово нет дороги на подконтрольную Украине территорию. Грузы можно доставлять только через поля, рассказывает координатор гуманитарного направления «Восток СОС» Милан Зайцев. Там может проехать только военная техника или внедорожники. Грузовики или автобусы завязнут. Единственная асфальтированная дорога ведет на блокпост вооруженных группировок, ею и пользуются местные жители, когда, например, едут на работу.

Местные ездят работать на ферме. Едут через блокпост боевиков и потом снова заезжают на украинскую территорию, другого пути нет

«Местные ездят работать на ферме, которая находится на околице Новолуганского, который также под контролем Украины. Но эта дорога проходит через блокпост боевиков. Боевики в начале перерезали этот путь, но потом дали возможность проезжать. То есть люди с контролируемой Украиной территории едут через блокпост боевиков и потом снова заезжают на украинскую территорию, потому что другого пути нет, по полю проехать невозможно. Если насыпят дорогу, то это будет в объезд, но зато полностью через подконтрольную Украине территорию», – рассказывает Милан Зайцев

В расписании Кабмина Травневе и Гладосово до сих пор не значатся

В Травневому и Гладосово проживает около трехсот человек. Дважды в неделю военные привозят в поселки хлеб, продукты, газеты. Раз в неделю приезжает фельдшер. Военные надежно держат позиции в районе этих сел и поддерживают местных жителей, утверждает спикер штаба АТО Олег Сушинский.

Местным жителям поставляются продукты питания, хлеб. В домах уже есть свет

«В Травневом ситуация сравнительно спокойная. Местным жителям поставляются продукты питания, хлеб. Офицеры ВСУ осуществляют координацию работ по строительству дороги, чтобы местные жители могли добраться до объектов инфраструктуры. Также мы координируем работу по восстановлению электроснабжения. В домах уже есть свет.», – сообщил Олег Сушинский

Для пересмотра статуса населенных пунктов СБУ или МВД должны подать обращения в Кабинет министров, а уже там вносят изменения. По закону пересмотр списков должен проводиться каждый месяц, сообщили нам эксперты. Но пока в расписании Кабмина этот вопрос не стоит.

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(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу)