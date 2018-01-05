У Травневому і Гладосовому відновили електропостачання – Жебрівський

У Травневому й Гладосовому в Донецькій області відновили електропостачання, яке зникло 2 січня, повідомив голова Донецької обласної військово-цивільної адміністрації Павло Жебрівський у Facebook.

«Електромережу до селищ провели з контрольованої Україною території ще до нового року й 28 грудня зробили перше підключення… 2 січня снайпери пошкодили ізоляцію й перебили дроти. Кілька днів знадобилося на те, щоб домогтися гарантій безпеки для бригади електриків. І зрештою вдалося замінити прострілене обладнання й відновити електропостачання у двох селищах», – заявив Жебрівський.

У листопаді 2017 року Збройні сили України повернули під контроль уряду села Травневе Бахмутського району та Гладосове Горлівського району Донецької області, які були в «сірій зоні».