У штабі АТО заявляють про покращення «тактичного положення» на Донеччині

У штабі АТО заявляють, що на донецькому напрямку окремі підрозділи Збройних сил України «покращили тактичне положення».

Як повідомляє прес-центр штабу, це зроблено з метою поліпшення умов спостереження за бойовиками і ведення «оборонного вогню» у відповідь на їхні обстріли.

При цьому у штабі наголошують, що ЗСУ суворо дотримуються Мінських домовленостей.

22 листопада волонтер 54-ї бригади Юрій Мисягін стверджував про взяття українськими силами під контроль кількох населених пунктів у так званій «сірій зоні». 24 листопада журналіст Андрій Цаплієнко заявив, що Збройні сили України повернули під контроль уряду села Травневе Бахмутського району та Гладосове Горлівського району Донецької області, які були в «сірій зоні».

Бойові дії на Донбасі тривають від квітня 2014 року. Тоді влада України оголосила проведення антитерористичної операції на частині територій Донецької і Луганської областей. Низка населених пунктів Донбасу, зокрема Донецьк і Луганськ, окуповані підтримуваними Росією бойовиками. Москва звинувачення у підтримці бойовиків відкидає.