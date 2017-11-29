Геращенко: Україна поінформувала ОБСЄ про виявлені в звільненому селі Гладосове міни

Україна поінформувала ОБСЄ про міни, виявлені в селі Гладосове Донецької області, повідомила за підсумками засідання тристоронньої контактної групи в Мінську представниця України Ірина Геращенко в Facebook.

«Українська сторона виступила з протестом щодо застосування РФ і її маріонетками заборонених протипіхотних мін. Зокрема, у звільненому в «сірій зоні» українському селі Гладосове нашими саперами було знайдено заборонені Оттавською протимінною конвенцією міни», – написала Геращенко.

Вона заявила, що Україна ратифікувала цю конвенцію, і в 2012 році заборонені міни були утилізовані.

22 листопада волонтер 54-ї бригади Юрій Мисягін стверджував про взяття українськими силами під контроль кількох населених пунктів у так званій «сірій зоні».

24 листопада журналіст Андрій Цаплієнко заявив, що Збройні сили України повернули під контроль уряду села Травневе Бахмутського району та Гладосове Горлівського району Донецької області, які були в «сірій зоні».