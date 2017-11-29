У Мінську почалося засідання Контактної групи – Оліфер

У Мінську почалося засідання Тристоронньої контактної групи з врегулювання ситуації на Донбасі, повідомила прес-секретар другого президента України, представника країни в ТКГ Леоніда Кучми Дарина Оліфер на своїй сторінці у Facebook.

Українська сторона на зустрічі в Мінську планує, серед інших, порушити питання зменшення кількості росіян у складі СММ ОБСЄ. Як заявила днями член гуманітарної підгрупи ТКГ, перший віце-спікер Верховної Ради України Ірина Геращенко, це пов’язано із недавнім випадком, коли спостерігач місії вітався з бойовиком підтримуваного Росією угруповання «ЛНР». Обговорення питання про звільнення полонених українців залишиться в центрі уваги, повідомляла раніше українська сторона.

В угрупованні «ЛНР», як повідомляють сайти сепаратистів, очікують на узгодження в Мінську дати обміну полоненими. Питання гуманітарної ситуації, обміну полоненими, повернення документів особам, які були раніше звільнені, і спільного пошуку осіб, зниклих безвісти – на розгляді цих питань наполягатиме переговорна група від угруповання «ДНР», повідомляють сайти донецьких бойовиків.

Учасники Контактної групи вже багато разів домовлялися про перемир’я в зоні конфлікту на Донбасі, досі жодного разу режим припинення вогню не втримувався. При цьому сторони конфлікту щоразу заперечують свою вину в порушеннях і звинувачують протилежну сторону у провокаціях.