Процедуру і дату обміну заручниками узгодять найближчим часом – засідання ТКГ у Мінську

Під час засідання Тристоронньої контактної групи зі врегулювання ситуації на сході України за участю представників окремих районів Донбасу в Мінську сторони підтвердили готовність здійснити обмін заручниками на основі вже затверджених списків, а також найближчим часом узгодити процедуру і дату обміну. Про це після засідання повідомила речниця представника Києва в ТКГ, екс-президента України Леоніда Кучми Дарка Оліфер.

Як написала Оліфер у Facebook, обмін планують здійснити до новорічних і різдвяних свят.

Раніше в Мінську представник України у гуманітарній підгрупі Віктор Медведчук заявив, що на засіданні контактної групи обговорюється обмін заручниками за формулою «306 на 74».

«Це буде одночасна передача», – сказав Медведчук, та уточнив, що йдеться про цивільних і військових.

Диспропорцію між кількістю осіб, яку мають звільнити Україна і бойовики він пояснив тим, що раніше ОРДЛО звільняли більше, ніж Україна, і тепер «баланс має виправитися».

За останніми даними, бойовики утримують 162 українців на Донбасі.

Як заявляла раніше член гуманітарної підгрупи Тристоронньої контактної групи Ірина Геращенко, Київ готовий віддати підтримуваним Росією бойовикам всіх, кого вони запитують, і де це можливо «по українському законодавству».

У Кремлі оголосили, що президент Росії Володимир Путін увечері 15 листопада обговорив телефоном із ватажками підтримуваних Росією незаконних збройних сепаратистських угруповань «ДНР» і «ЛНР» обмін заручниками з українською стороною і повідомив їм, що підтримав «пропозицію Медведчука» (його кум, лідер проросійської організації «Український вибір» Віктор Медведчук – ред.) про масштабний обмін утримуваними з обох сторін особами.

Водночас Служба безпеки України привітала кроки президента Росії для розблокування звільнення заручників, але вказала, що «в цьому чутливому питанні для багатьох людей не повинно бути жодного піару, особливо з метою підвищення рейтингу окремих політиків».

Сепаратисти вимагають звільнення кількох сотень людей.

Мінські угоди, серед іншого, передбачають обмін заручниками. Такий обмін вже не відбувався майже рік.