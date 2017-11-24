Геращенко: на сьогодні 162 українця перебувають у полоні бойовиків на Донбасі

Член гуманітарної підгрупи Тристоронньої контактної групи з урегулювання конфлікту на Донбасі Ірина Геращенко заявляє, що на сьогодні бойовики утримують 162 українця на Донбасі.

«На сьогодні у нас 162 заручники перебувають на окупованих територіях. Це цивільні, військові, жінки, серед них є і журналіст, і троє волонтерів. Усі ці люди, родичі яких звернулися до СБУ, і їхніх рідних і близьких розшукували та включили до відповідних списків», – сказала вона в ефірі телеканалу «112.Україна».

За її словами, Київ встановив місце перебування 94 українських заручників на непідконтрольній українській владі території Донбасу, а українська влада робить все можливе для звільнення заручників. П

Ще на початку цього тижня повідомлялося про 158 українських заручників.

У Кремлі оголосили, що президент Росії Володимир Путін увечері 15 листопада обговорив телефоном із ватажками підтримуваних Росією незаконних збройних сепаратистських угруповань «ДНР» і «ЛНР» обмін заручниками з українською стороною і повідомив їм, що підтримав «пропозицію Медведчука» (його кум, лідер проросійської організації «Український вибір» Віктор Медведчук – ред.) про масштабний обмін утримуваними з обох сторін особами.

Водночас Служба безпеки України привітала кроки президента Росії для розблокування звільнення заручників, але вказала, що «в цьому чутливому питанні для багатьох людей не повинно бути жодного піару, особливо з метою підвищення рейтингу окремих політиків».

Сепаратисти вимагають звільнення кількох сотень людей.

Мінські угоди, серед іншого, передбачають обмін заручниками. Такий обмін вже не відбувався майже рік.