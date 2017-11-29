Медведчук: обмін заручниками відбудеться до Нового року, обговорюється формула «306 на 74»

У Мінську на засіданні Тристоронньої контактної групи щодо врегулювання збройного конфлікту на Донбасі обговорюється обмін заручниками за формулою «306 на 74», заявив у Мінську представник України у гуманітарній підгрупі Віктор Медведчук.

«Наступний етап – це готовність Луганська та Донецька до обміну. Вони вже готові це зробити, питання сьогодні полягає в українській стороні, воно обґрунтовується тим, що нам треба звільнити 306 осіб. А це люди, які тепер перебувають на стадії судового розгляду, досудового розслідування, це ті, хто засуджений та відбуває покарання, і яких треба помилувати. Безумовно, це більш тривалий строк, ніж 2 тижня, які знадобилися Луганську та Донецьку, але ми спрямовані на те, щоб до новорічних та різдвяних свят, як це було заявлено, ми звільнили цих 306 осіб», – сказав Медведчук у перерві засідання гуманітарної підгрупи.

За його словами, пізніше сторони мають визначити дату, час та місце передачі заручників.

«Це буде одночасна передача», – сказав Медведчук, та уточнив, що мова йде про цивільних і військових.

Диспропорцію між кількістю осіб, яку мають звільнити Україна і бойовики він пояснив тим, що раніше ОРДЛО звільняли більше, ніж Україна, і тепер баланс має виправитися.

За останніми даними, бойовики утримують 162 українців на Донбасі.

Як заявляла раніше член гуманітарної підгрупи Тристоронньої контактної групи Ірина Геращенко, Київ готовий віддати підтримуваним Росією бойовикам всіх, кого вони запитують, і де це можливо «по українському законодавству».

У Кремлі оголосили, що президент Росії Володимир Путін увечері 15 листопада обговорив телефоном із ватажками підтримуваних Росією незаконних збройних сепаратистських угруповань «ДНР» і «ЛНР» обмін заручниками з українською стороною і повідомив їм, що підтримав «пропозицію Медведчука» (його кум, лідер проросійської організації «Український вибір» Віктор Медведчук – ред.) про масштабний обмін утримуваними з обох сторін особами.

Водночас Служба безпеки України привітала кроки президента Росії для розблокування звільнення заручників, але вказала, що «в цьому чутливому питанні для багатьох людей не повинно бути жодного піару, особливо з метою підвищення рейтингу окремих політиків».

Сепаратисти вимагають звільнення кількох сотень людей.

Мінські угоди, серед іншого, передбачають обмін заручниками. Такий обмін вже не відбувався майже рік.