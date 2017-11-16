Геращенко про обмін заручниками: Україна «не може погодитися на шантаж»

Член гуманітарної підгрупи Тристоронньої контактної групи з урегулювання конфлікту на Донбасі Ірина Геращенко заявляє, що Україна «не може погодитися на шантаж».

Вона наголосила, що Київ готовий віддати підтримуваним Росією бойовикам всіх, кого вони запитують, і де це можливо «по українському законодавству».

«На запитуваних «потєряшку Агєєва» (російського військовослужбовця Віктора Агєєва, затриманого на території України – ред.) або «беркутівців», підозрюваних у розстрілі Героїв Небесної сотні. Вони мають постати перед українським судом, лише потім їхня доля вирішуватиметься», – сказана представник України в ТКГ.

За її словами, позиція України у питанні звільнення заручників – не можна блокувати 14 місяців обмін, маємо шукати «будь-які шляхи звільнення».

«Ми маємо ідеологічні розбіжності, різні політичні погляди, але якщо говорити про звільнення заручників – ми маємо докласти всіх зусиль. Я вважаю, що ми маємо використовувати всі шанси, можливості, парламентерів, у яких є ті чи ті канали, можливості, ми маємо апелювати до церкви, до всіх структур…», – відповіла Геращенко на запитання про те, чи на вирішення питання обміну полоненими вплинуло втручання Віктора Медведчука, який є також представником гуманітарної підгрупи ТКГ.

За останніми даними СБУ, на Донбасі утримуються 157 українських заручників.

У Кремлі оголосили, що президент Росії Володимир Путін увечері 15 листопада обговорив телефоном із ватажками підтримуваних Росією незаконних збройних сепаратистських угруповань «ДНР» і «ЛНР» обмін заручниками з українською стороною і повідомив їм, що підтримав «пропозицію Медведчука» (його кум, лідер проросійської організації «Український вибір» Віктор Медведчук – ред.) про масштабний обмін утримуваними з обох сторін особами.

Водночас Служба безпеки України привітала кроки президента Росії для розблокування звільнення заручників, але вказала, що «в цьому чутливому питанні для багатьох людей не повинно бути жодного піару, особливо з метою підвищення рейтингу окремих політиків».

Сепаратисти вимагають звільнення кількох сотень людей.

Мінські угоди, серед іншого, передбачають Мінські угоди.