Геращенко: бойовики утримують 157 заручників на Донбасі

Представник України в гуманітарній підгрупі Тристоронньої контактної групи щодо врегулювання ситуації на Донбасі Ірина Геращенко заявляє, що на окупованій частині українського Донбасу проросійські бойовики утримують 157 заручників.

«Зростає кількість заручників. На окупованих територіях, за даними СБУ, на сьогодні перебувають 157 заручників – це цивільні і військові. Ця кількість зростає в першу чергу за рахунок цивільних...», – сказала вона.

За даними Геращенко, українській стороні підтвердили лише 88 людей.

Станом на 31 жовтня повідомлялося про 152 заручника.

У Кремлі оголосили, що президент Росії Володимир Путін увечері 15 листопада обговорив телефоном із ватажками підтримуваних Росією незаконних збройних сепаратистських угруповань «ДНР» і «ЛНР» обмін заручниками з українською стороною і повідомив їм, що підтримав «пропозицію Медведчука» (його кум, лідер проросійської організації «Український вибір» Віктор Медведчук – ред.) про масштабний обмін утримуваними з обох сторін особами.

Водночас Служба безпеки України привітала кроки президента Росії для розблокування звільнення заручників, але вказала, що «в цьому чутливому питанні для багатьох людей не повинно бути жодного піару, особливо з метою підвищення рейтингу окремих політиків».

Обмін заручниками передбачають Мінські угоди.