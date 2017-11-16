В СБУ привітали крок Росії для розблокування звільнення заручників

У Службі безпеки України привітали кроки президента Росії і глави Російської православної церкви задля того, щоб розблокувати звільнення заручників.

«Служба безпеки України вітає будь-які ініціативи, спрямовані на розблокування процесу звільнення заручників. Служба безпеки Україна вітає будь-які кроки російської влади щодо розблокування процесу звільнення заручників. Вважаємо, що приєднання очільника Російської православної церкви Кирила до спільних зусиль глав усіх світових конфесій у рамках реалізації ініціативи Всеукраїнської ради церков і релігійних організацій сприятиме якнайшвидшому поверненню додому кожного із заручників», – мовиться в оприлюдненій у фейсбуці заяві СБУ.

При цьому в ній наголошено: «В цьому чутливому питанні для багатьох людей не повинно бути жодного піару, особливо з метою підвищення рейтингу окремих політиків. Мірилом успіху повинно стати реальне звільнення українських заручників, а не гучна інформаційно-пропагандистська кампанія».

Під такою кампанією в СБУ вочевидь мали на увазі повідомлення державних російських засобів інформації, які інформували про зустріч із президентом Росії Володимиром Путіним його кума, лідера проросійської організації «Український вибір» Віктора Медведчука. Він є також представником України в гуманітарній робочій підгрупі Тристоронньої контактної групи в Мінську, яка займається, серед іншого, визволенням заручників.

Ці повідомлення, зокрема, подали вимогу мінських домовленостей щодо врегулювання на окупованій частині українського Донбасу про звільнення заручників як нібито «ініціативу Медведчука».

За цими повідомленнями, раніше 15 листопада Путін, відвідуючи разом із Медведчуком і главою Російської православної церкви, патріархом Московським Кирилом один із монастирів РПЦ неподалік Москви, заявив на камери державного російського телебачення, що у відповідь на прохання Медведчука щодо звільнення заручників і підтримку цього прохання Кирилом поговорить із ватажками сепаратистів із цього приводу.

Медведчук тоді заявив, що українська сторона готова звільнити 306 осіб, звільнення яких хочуть сепаратисти, і очікує на звільнення ними 74 людей із тим, щоб це можна було здійснити до новорічних і різдвяних свят.

Відтак у Кремлі оголосили, що Путін уже обговорив телефоном із ватажками підтримуваних Росією незаконних збройних сепаратистських угруповань «ДНР» і «ЛНР» обмін заручниками з українською стороною і повідомив їх, що підтримав «пропозицію Медведчука» про масштабний обмін утримуваними з обох сторін особами.

На засіданні Всеукраїнської ради церков і релігійних організацій 3 листопада його учасники підтримали пропозицію голови СБУ Василя Грицака і звернулися до глав усіх світових конфесій із проханням допомогти у процесі звільнення заручників.

Звільнення заручників, передбачене мінськими домовленостями, а не ініціативою Медведчука, зупинене протягом приблизно останніх 14 місяців. Сторони звинувачують одна одну у зривах усіх спроб домовитися про це.

Зокрема, сепаратисти вимагали звільнення сотень осіб, із яких, за даними української сторони, про декого немає ніяких даних, іще частина відбуває покарання за справи, що ніяк не пов’язані з російською гібридною агресією і не потрапляють під дію мінських угод, і українська сторона відкидає можливість їхнього звільнення, а ще дехто не бажає повертатися на окуповані території. З іншого боку, сепаратисти не бажають звільняти всіх 155 людей, які, за даними Служби безпеки України, на початок листопада перебували в них у заручниках.

Станом на кінець жовтня українська сторона, як повідомляла тоді перший заступник голови Верховної Ради України Ірина Геращенко, яка також є представником України в гуманітарній робочій підгрупі Тристоронньої контактної групи, вимагала звільнити хоча б 81 людину, чиє затримання підтвердили в угрупованнях «ДНР» та «ЛНР», сепаратисти ж хотіли звільнення 302 осіб.