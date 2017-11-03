СБУ: у заручниках бойовиків на Донбасі перебувають 155 українців

У Службі безпеки України заявляють, що у заручниках бойовиків на Донбасі перебувають 155 громадян України, ще 403 вважаються зниклими безвісти.

Як повідомляє прес-служба СБУ, на території Росії незаконно утримуються 10 українців.

За останніми даними, станом на жовтень у заручниках бойовиків перебували 152 українці. У ході переговорів у Мінську Україна чекає звільнення 152 своїх громадян, підтримувані Росією сепаратисти вимагають для обміну понад 400 осіб.

Мінські угоди, серед іншого, передбачають звільнення заручників.