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03 Листопад 2017, Київ 17:46
Новини | Події

СБУ: у заручниках бойовиків на Донбасі перебувають 155 українців

У Службі безпеки України заявляють, що у заручниках бойовиків на Донбасі перебувають 155 громадян України, ще 403 вважаються зниклими безвісти.

Як повідомляє прес-служба СБУ, на території Росії незаконно утримуються 10 українців.

За останніми даними, станом на жовтень у заручниках бойовиків перебували 152 українці. У ході переговорів у Мінську Україна чекає звільнення 152 своїх громадян, підтримувані Росією сепаратисти вимагають для обміну понад 400 осіб.

Мінські угоди, серед іншого, передбачають звільнення заручників.

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