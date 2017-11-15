Путін заявляє, що поговорить з лідерами бойовиків на Донбасі про обмін заручниками

Президент Росії Володимир Путін заявляє, що обговорить із керівництвом угруповань «ДНР» і «ЛНР» пропозиції про обмін заручниками на Донбасі.

Як повідомляють російські державні ЗМІ, Путін сказав про це 15 листопада під час зустрічі з лідером «Українського вибору» і своїм кумом Віктором Медведчуком у Воскресенському Ново-Єрусалимському монастирі в Істрі Московської області.

«Я зроблю все, що від мене залежить, переговорю з керівництвом і «Донецької республіки» (угруповання «ДНР» – ред.), і «Луганської республіки» (угруповання «ЛНР» – ред.). Сподіваюся, те, що ви пропонували, буде реалізовано, і якнайшвидше», – сказав Путін.

Медведчук, зі свого боку, заявив, що Україна готова у рамках обміну полоненими звільнити 306 осіб, і розраховує на звільнення бойовиками 74 осіб. «Згідно з Мінськими угодами, обміни мають здійснюватися за формулою «всіх на всіх». В України на сьогодні виникли складнощі у виконанні цього принципу, вони полягають у тому, що об’єктивно, згідно з чинним законодавством, нині не можна реалізувати цей принцип щодо тих осіб, і насамперед щодо тих, кого притягнуто за особливо тяжкі злочини», – сказав Медведчук президентові Росії.

За даними СБУ, у заручниках бойовиків на Донбасі перебувають 155 громадян України, ще 403 вважаються зниклими безвісти.

Підтримувані Росією бойовики вимагали для обміну понад 400 осіб.

Мінські угоди, серед іншого, передбачають звільнення заручників.

Віктор Медведчук, підприємець, лідер проросійської організації «Український вибір» і кум президента Росії Володимира Путіна, є також представником України в гуманітарній робочій підгрупі Тристоронньої контактної групи в Мінську, яка займається, зокрема, визволенням заручників.

Іще 2016 року голова Служби безпеки України Василь Грицак підтверджував, що Віктор Медведчук у зв’язку з цим періодично літає власним літаком безпосередньо з України до Москви, хоча загалом через агресію Росії проти України діє заборона на пряме авіаційне сполучення між двома країнами, яку наклав Київ, а у відповідь і Москва.