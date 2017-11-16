Путін, Медведчук і звільнення заручників

Учасник переговорів у Мінську Віктор Медведчук попросив президента Росії Володимира Путіна сприяти в обміні полоненими. Медведчук заявив, що Україна готова звільнити 306 осіб і розраховує на звільнення бойовиками 74 осіб. Путін увечері 15 листопада обговорив телефоном із ватажками угруповань «ДНР» і «ЛНР» це питання і повідомив їм, що підтримав «пропозицію Медведчука». Що приховано за цими заявами і чи дійсно відбудеться обмін? Про це у програмі «Ваша Свобода» обговорювали політологи Григорій Перепелиця та Дмитро Орєшкін, а також адвокат Марк Фейгін.