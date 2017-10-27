Українська сторона у Мінську вимагала відкриття КПВВ «Золоте» й звільнення заручників – Геращенко

Представниця України в тристоронній контактній групі з врегулювання ситуації на Донбасі Ірина Геращенко заявила, що під час зустрічі групи у Мінську Київ озвучив вимогу про відкриття бойовиками КПВВ «Золоте» й розблокуваання процесу звільнення заручників.

«Наступного тижня окупований Луганськ відвідає координатор ОБСЄ в гуманітарній групі Тоні Фріш, який має проінспектувати умови утримання бранців, надання їм медичної допомоги. Ми також звернулися до нього з проханням відвідати Владислава Овчаренка, про якого вже рік родичі й друзі не можуть отримати інформацію і якого, за інформацією сайтів бойовиків, засудили на 17 років. Вимога негайно Відкрити КПВВ «Золоте» й розблокувати звільнення заручників жорстко звучала від української сторони й на ТКГ», – повідомила Геращенко.

Вона додала, що 2 місяці українська сторона очікує відповіді Росії і контрольованих ними бойовиків на пропозицію передачі 313 осіб на 88 заручників, яких підтвердили ОРДЛО.

Геращенко також повідомила, що під час засідання гуманітарної підгрупи, засідання якої передувало роботі ТКГ, йшлося також про зниклих безвісти і доступ заручників до медицини.

18 жовтня за підсумками попередніх переговорів у Мінську представниця України в тристоронній контактній групі Ірина Геращенко заявляла, що контрольний пункт в’їзду-виїзду «Золоте» у Луганській області відкриють найближчими днями. Втім цей пункт із 20 жовтня і досі із захопленої бойовиками сторони залишається закритим.

За останніми даними СБУ, нині на Донбасі у заручниках бойовиків перебувають 152 українці, ще 404 людини вважаються зниклими безвісти.