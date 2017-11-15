Президент Росії обговорив із ватажками ОРДЛО звільнення заручників – речник

Президент Росії Володимир Путін обговорив телефоном із ватажками підтримуваних Росією незаконних збройних сепаратистських угруповань «ДНР» і «ЛНР» обмін заручниками з українською стороною, повідомив речник Кремля Дмитро Пєсков.

При цьому такий обмін, що є вимогою мінських домовленостей про врегулювання на окупованій частині українського Донбасу, був представлений як нібито ініціатива Віктора Медведчука, лідера проросійської організації «Український вибір» і кума президента Росії. Він є також представником України в гуманітарній робочій підгрупі Тристоронньої контактної групи в Мінську, яка займається, зокрема, визволенням заручників.

Як поінформував речник російського керівника, після звернення Віктора Медведчука раніше 15 листопада і з урахуванням підтримки цієї ініціативи главою Російської православної церкви, патріархом Московським Кирилом Володимир Путін у розмовах із Олександром Захарченком та Ігорем Плотницьким, ватажками угруповань «ДНР» і «ЛНР», повідомив їх, що підтримав «пропозицію Медведчука» про масштабний обмін утримуваними з обох сторін особами.

«Захарченко і Плотницький загалом підтримали цю ініціативу», – сказав Пєсков. Але речник додав, що, за їхніми словами, це питання ще треба буде додатково владнати з представниками української сторони.

Раніше 15 листопада Путін, відвідуючи разом із Медведчуком і Кирилом один із монастирів РПЦ неподалік Москви, заявив на камери державного російського телебачення, що у відповідь на прохання Медведчука щодо звільнення заручників і його підтримку Кирилом поговорить із ватажками сепаратистів із цього приводу.

Медведчук тоді заявив, що українська сторона готова звільнити 306 осіб, звільнення яких хочуть сепаратисти, і очікує на звільнення ними 74 людей із тим, щоб це можна було здійснити до новорічних і різдвяних свят.

Звільнення заручників, передбачене мінськими домовленостями, а не ініціативою Медведчука, зупинене протягом приблизно останніх 14 місяців. Сторони звинувачують одна одну у зривах усіх спроб домовитися про це.

Зокрема, сепаратисти вимагали звільнення сотень осіб, із яких, за даними української сторони, про декого немає ніяких даних, іще частина відбуває покарання за справи, що ніяк не пов’язані з російською гібридною агресією і не потрапляють під дію мінських угод, і українська сторона відкидає можливість їхнього звільнення, ще дехто не бажає повертатися на окуповані території. З іншого боку, сепаратисти не бажають звільняти всіх 155 людей, які, за даними Служби безпеки України, на початок листопада перебували в них у заручниках.

Станом на кінець жовтня українська сторона, як повідомляла перший заступник голови Верховної Ради України Ірина Геращенко, яка також є представником України в гуманітарній робочій підгрупі Тристоронньої контактної групи, вимагає звільнити хоча б 81 людину, чиє затримання підтвердили в угрупованнях «ДНР» та «ЛНР», сепаратисти ж хотіли звільнення 302 осіб.