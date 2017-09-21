Україна готова передати бойовикам для обміну 313 осіб – Геращенко

Українська сторона готова передати на обмін бойовикам 313 осіб, повідомила перший заступник голови Верховної Ради, представник України в підгрупі з гуманітарних питань Тристоронньої контактної групи з врегулювання ситуації на Донбасі Ірина Геращенко.

«Нам вдалося встановити 88 наших заручників зі списку 144, де вони перебувають. І ми готові передати для їх звільнення 313 осіб, як дозволяє українське законодавство, ОРДО/ОРЛО для звільнення українців», – сказала Геращенко.

Вона нагадала, що 20 вересня в білоруському Мінську відбувалися переговори про звільнення заручників.

За останніми даними СБУ, у заручниках бойовиків перебуває 144 людини і 410 людей вважаються зниклими безвісти. У Службі безпеки України заявляють, що за час конфлікту на Донбасі з полону бойовиків звільнили понад три тисячі людей.

Мінські угоди, серед іншого, передбачають звільнення заручників.

Напередодні під час свого виступу на сесії Генасамблеї ООН президент України Петро Порошенко заявив, що питання звільнення заручників в рамках виконання Мінських угод зайшло в глухий кут. Він також повідомив, що Росія утримує щонайменше 16 українців.