Речниця Кучми: Київ в Мінську передав бойовикам «своє бачення» умов звільнення заручників

Українська сторона на переговорах в Мінську передала представникам бойовиків «своє бачення» умов звільнення українських заручників. Про це повідомила речниця другого президента України, представника України в ТКГ Леоніда Кучми Дарина Оліфер.

«У рамках гуманітарної підгрупи українська сторона передала представникам ОРДЛО своє бачення умов звільнення українських заручників. Чекаємо відповіді на цю пропозицію від Росії і ОРДЛО», – написала вона на своїй сторінці в Facebook запідсумками засідання Контактної групи в Мінську.

При цьому, за словами Оліфер, Україна готова до компромісу для звільнення заручників.

За даними СБУ, у заручниках бойовиків перебуває 144 людини і 410 людей вважаються зниклими безвісти. У Службі безпеки України заявляють, що за час конфлікту на Донбасі з полону бойовиків звільнили понад три тисячі людей.