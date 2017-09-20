Порошенко: питання звільнення заручників зайшло в глухий кут, Росія утримує 16 людей

Президент України Петро Порошенко заявляє, що питання звільнення заручників в рамках виконання Мінських угод зайшло в глухий кут, Росія утримує щонайменше 16 українців.

«Питання звільнення заручників в рамках Мінського процесу зайшло в глухий кут. Список українських заручників постійно зростає. Людей постійно викрадають. Єдиною їхньою провиною є проукраїнська позиція», – сказав він під час свого виступу на сесії Генасамблеї ООН.

Порошенко заявив, що Росія все ще тримає 16 українських політв’язнів на своїй території, найбільш відомими з яких є режисер Олег Сенцов і журналіст Роман Сущенко.

За останніми даними СБУ, у заручниках бойовиків перебуває 144 людини і 410 людей вважаються зниклими безвісти. У Службі безпеки України заявляють, що за час конфлікту на Донбасі з полону бойовиків звільнили понад три тисячі людей.

Мінські угоди, серед іншого, передбачають звільнення заручників.