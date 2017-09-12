Україна вимагатиме у Мінську допуску координатора ОБСЄ до утримуваного бойовиками Асєєва – Геращенко

Українська сторона на наступних переговорах Тристоронньої контактної групи у Мінську вимагатиме допуску координатора ОБСЄ Тоні Фріша до утримуваного бойовиками донецького блогера і журналіста Станіслава Асєєва (Васіна).

«Ми ставили перед координатором Фрішем питання відвідання Асєєва, але його також до Стаса не пустили. Фріш планує на початку жовтня ще раз відвідати окуповані території. Отже в Мінську ми в гуманітарній групі, посилаючись і на цю заяву Фіони (голови Моніторингової місії ООН з прав людини в Україні Фіони Фрейзер – ред.), будемо вимагати допуску представника ОБСЄ до журналіста», – повідомила на сторінці у Facebook Ірина Геращенко.

Вона вказала, що двічі до кількох українських заручників допустили свого часу координатора ОБСЄ в гуманітарній групі Тоні Фріша, але при цьому були присутні «керівники тюрми і ще якісь куратори-наглядачі».

«Це були не конфіденційні зустрічі і вони змогли побачити не всіх заручників, а лише кількох», – додала Геращенко.

Раніше сьогодні голова Моніторингової місія ООН Фіона Фрейзер заявила, що бойовики на Донбасі із червня утримують блогера і журналіста Станіслава Асєєва (Васіна) без жодного зв’язку із зовнішнім світом.

Зв’язок із донецьким блогером і автором проекту Радіо Свобода Радіо Донбас.Реалії Станіславом Асєєвим, відомим за псевдонімом Станіслав Васін, зник 2 червня. Бойовики понад місяць відмовлялися вказати, де перебуває Асєєв. 16 липня екс-депутат Верховної Ради Єгор Фірсов заявив, що представники угруповання «ДНР» підтвердили утримання в заручниках журналіста Станіслава Асєєва і дозволили йому зустрітися з матір’ю. Раніше він також заявляв про серйозне погіршення стану здоров’я журналіста і про те, що його, ймовірно, катували.

Представниця України у гуманітарній підгрупі на Мінських перемовах Ірина Геращенко заявила, що офіційно представники окремих районів Донецької області підтвердили наявність імені журналіста Станіслава Асєєва (Васіна) у списках на обмін тільки 8 вересня. За її словами, до чоловіка не допускають родичів та місії міжнародних організацій.

Головний редактор Радіо Вільна Європа/Радіо Свобода Ненад Пеїч закликав до звільнення блогера. До з’ясування його долі та звільнення в разі полону закликала низка правозахисних та журналістських спільнот: Національна спілка журналістів України, «Репортери без кордонів», Комітет захисту журналістів (США), «Міжнародна амністія».

У ході переговорів у Мінську Україна чекає звільнення 132 своїх громадян, підтримувані Росією сепаратисти вимагають для обміну 600 осіб.