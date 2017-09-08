ОРДЛО підтвердили, що журналіст Васін є у списках на обмін – Геращенко

Представники ОРДЛО підтвердили наявність імені журналіста Станіслава Асєєва (Васіна) у списках на обмін. Про це в коментарі Радіо Свобода повідомила представник України у Тристоронній контактній групі у Мінську Ірина Геращенко.

«Дуже важко йшли переговори, вибиття, по суті, цієї інформації, що Асєєв перебуває у них. Місце його утримання вони офіційно нам не дали – просто підтвердили, що Станіслав у них, і він включений до списків на звільнення, які ми зараз обговорюємо. Ми знаємо місце утримання Станіслава», – сказала Ірина Геращенко. Вона додала, що переговори тривали упродовж місяця.

За словами Ірини Геращенко, українська сторона в переговорах домагалася можливості відвідин Васіна координатором ОБСЄ Тоні Фрішем, який наприкінці серпня був у Донецьку з метою моніторингу умов утримання заручників, але його допустили лише до макіївської колонії, де утримують військовослужбовців.

«На жаль, до Стаса не було доступу жодної міжнародної організації, – ані ОБСЄ, ані ООН, ані Міжнародного комітету Червоного хреста», – сказала Геращенко.

За її словами, до Асєвва також не допускають родичів і не дають йому права на дзвінок матері.

«Ми робимо все, як для звільнення Асєєва, так і для звільнення Романа Сущенка з російської в’язниці, оскільки Мінскі угоди вимагають звільнення всіх незаконно утримуваних. Повірте, докладаються всі зусилля», – сказала представник України у Тристоронній контактній групі.

Зв’язок з донецьким блогером і автором Радіо Донбас.Реалії Станіславом Васіним (Асєєвим) зник 2 червня.

Головний редактор Радіо Вільна Європа/Радіо Свобода Ненад Пеїч закликав до звільнення блогера. До з’ясування його долі та звільнення в разі полону закликала низка правозахисних та журналістських спільнот: Національна спілка журналістів України, «Репортери без кордонів», Комітет захисту журналістів (США), «Міжнародна амністія».

Україна чекає звільнення 132 своїх громадян, підтримувані Росією сепаратисти вимагають в обмін 600 осіб.