Ірина Геращенко заявляє про судовий позов проти неї від фігуранта списків на обмін

Віце-спікер Верховної Ради Ірина Геращенко заявляє про позов проти неї щодо захисту честі і гідності від чоловіка, чиє прізвище фігурує у поданих сепаратистами списках на обмін. Про це вона написала у Facebook, не назвавши його імені,але зазначивши, що заявник – колишній співробітник «Беркуту».

«Один з беркутівців, прізвище якого фігурує в списках бойовиків з вимогою негайно його звільнити (принагідно зазначу, що ані я, ані СБУ, звичайно , ніде й ніколи не оприлюднювали жодних прізвищ і списків, з якими ми працюємо в Мінську) , подав на мене в суд , бо розцінив мою інформацію і слова про те, що перешкодою розблокування звільнення заручників є те, що бойовики включають у свої вимоги десятки осіб, які не мають жодного стосунку до подій на Донбасі, зокрема, беркутівців, причетних до теракту в Харкові і Одесі, просто кримінальних осіб, вбивць, що здійснили злочини в інших регіонах України. Але Мінськ – не лавочка по звільненню злочинців і вбивць, і цього шантажу не буде», – заявила депутатка.

За словами Геращенко, перше засідання мало бути призначене сьогодні, 25 жовтня, у Печерському суді Києва, але його перенесли на місяць через високу завантаженість суддів. У розкладі на сайті Печерського суду такого запланованого на 25 жовтня засідання, де відповідачем у справі є Ірина Геращенко, немає.

Заяву про те, що представники окремих районів Донецької та Луганської областей вимагають амністії для «беркутівців», Ірина Геращенко, яка також є представником від України у гуманітарній підгрупі на переговорах у Мінську, озвучила 18 жовтня. За її словами, всього сепаратисти хочуть звільнення 302 осіб, а українська сторона вимагає натомість звільнити 81 людину, чиє затримання підтвердили в угрупованнях «ДНР» та «ЛНР».

За останніми даними СБУ, нині на Донбасі у заручниках бойовиків перебувають 152 українці, ще 404 людини вважаються зниклими безвісти.

Мінські угоди, серед іншого, передбачають звільнення заручників.