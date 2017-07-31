Різаєва: «Я переконуюся вкотре, що Надія Савченко – агент Кремля»

Гості програми «Ваша Свобода»: Алла Котенко, волонтер групи «Патріот»; Гайде Різаєва, колишня полонена бойовиків угруповання «ЛНР».

137 українських полонених, заручників є на сьогодні. Число полонених українців на окупованому Донбасі продовжує зростати. Про це повідомив в ефірі «112 Україна» радник голови СБУ Юрій Тандіт. На початок липня цього року в полоні перебувало 132 громадян України. Ватажки угруповань, що діють на окупованій частині Донбасу за підтримки Москви, заявляли про 600 осіб, яких вони хотіли б обміняти. Як уточнила представниця України на переговорах у Мінську Ірина Геращенко, ОРДЛО ультимативно вимагає звільнення десятків злочинців, що не мають стосунку до конфлікту на Донбасі, зокрема співробітників спецпідрозділу «Беркут», що розстрілював Небесну сотню, і організаторів теракту в Одесі у травні 2014 року. Напередодні стало відомо про звільнення з полону бойовиків ОРДЛО судді Апеляційного суду Луганської області Віталія Руденка і блогера, людини з інвалідністю Людмили Сурженко, яку бойовики катували. Україна звертатиметься до міжнародних судів через цей факт, повідомив прем’єр-міністр Володимир Гройсман.

Олександр Лащенко: Пані Котенко, як Вам, незважаючи на всі труднощі, вдається визволяти українських полонених?

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Алла Котенко (переклад): Довгими переговорами. З кожної ситуації можна знайти вихід рано чи пізно. На жаль, у більшості випадків не зовсім швидко це виходить. Не виходить це робили швидко, але в деяких випадках можна відшукати способи для звільнення наших українських нормальних, притомних людей. Чимало хто хоче, щоб за одного українського громадянина віддали якомога більше цікавих для них людей.

– Пані Гайде, Ви пройшли двічі це випробування у так званій «ЛНР». Як все ж таки вдалося повернутися в Україну?

Якщо людина, потрапляє у полон, то волонтерами робиться абсолютно вся робота, починаючи з Червоного Хреста, для її розшуку, зі всіма бойовиками, з якими можемо вийти на зв'язок

​Гайде Різаєва (переклад): Насправді велика заслуга волонтерів, відповідно групи «Патріот». Але слід віддати належне таким службам, як СБУ і, звісно, президент України. Якщо пропадає людина, потрапляє в полон, то волонтерами робиться абсолютно вся робота, починаючи з Червоного Хреста, для її розшуку, зі всіма бойовиками, з якими ми можемо вийти на зв'язок, з так званою «МГБ» так званих «республік», з «МВС». Тут є заслуга спецслужб і, зокрема, волонтерів.

– Людмилу Сурженко катували. І Ви, пані Гайде, теж зазнавали катувань. А які умови перебування на четвертий рік війни у так званій «ЛНР»? У Макіївці, в «ДНР», вони перебувають, наскільки відомо.

Хто потрапив у полон у 2014-у, 2015-у – умови перебування були набагато гіршими, ніж зараз. Вони постійно вимагають у чомусь зізнатися. У чому – до сих пір не можемо зрозуміти

​Гайде Різаєва: Хто потрапив у полон у 2014-у, у 2015-у – умови перебування в полоні були набагато гіршими, ніж зараз насправді. Тортури, зокрема які застосовували так звані «казакі», інші «підрозділи», «отаман» Козіцин, насправді пережити надзвичайно важко. У 2015 році, вже як переговірник, я потрапила в полон вдруге. До мене ставилися вже нормально. Я сиділа в закритому кабінеті зі шкіряним диваном. Намагалися годувати тричі на день. Але не завжди це влазило. Суть у тому, що ставлення до таких осіб у них інше. А стосовно Сурженко, звісно, були наявними сліди катування.Вивертали плоскогубцями пальці і так далі. Вони постійно вимагають у чомусь зізнатися. У чому – ми до сих пір не можемо зрозуміти.

Людям, які потрапляють у полон, щоб не залишитися інвалідом, я рекомендую говорити те, що вони хочуть почути. Перебуваючи у полоні зізнаєшся у вбивстві Кеннеді

Людям, які потрапляють у полон або ж мають таку потенційну можливість, тобто учасники АТО, волонтери, які їздять на лінію розмежування, щоб не залишитися інвалідом, я рекомендую говорити те, що вони хочуть почути. Просто видумувати, говорити все, що завгодно. Після звільнення народ України має до цих людей ставитися поблажливо. Тому що, перебуваючи у полоні, вибачте, зізнаєшся у вбивстві Кеннеді.

– Пані Котенко, на кого обміняли Віталія Руденка?

Люди домовляються нагорі, що людину пропустять. При першому ж контакті на лінії розмежування хтось комусь просто не сподобався – все

​Алла Котенко: Ні на кого. Просто звільнили. Люди домовляються десь нагорі, що людину дійсно пропустять. У результаті при першому ж контакті на лінії розмежування хтось комусь просто не сподобався – все. Гайде Різаєва вдруге потрапила у полон, тому що за домовленостями їхала до наших військовополонених після «Дебальцевського котла».

Основну частину «МГБ» складають росіяни, штатні одиниці – російські бойовики

​Гайде Різаєва: У мене була домовленість зі Світланою Конопльовою. Це «депутат» так званої «ЛНР», яка до цього була в нас у полоні в батальйоні «Айдар». Мені повинні були віддати двох полонених – бійців «Айдару» Руслана Шанідзе і Василя Бондарука. Була домовленість, що привеземо гуманітарну допомогу нашим військовополоненим. На першому ж блокпосту після Станиці Луганської вони оглянули машину і наш водій чимось їм видався підозрілим. Його забрали. За дві години машина «МГБ» приїхала за мною. Докази, що у мене були домовленості, на них абсолютно не діяли, бо основну частину «МГБ» складають росіяни, штатні одиниці – російські бойовики. Просиділа 4,5 місяці вдруге в полоні.

Не кожен вийде на люди і скаже: зі мною робили те і те

​Алла Котенко: Коли люди звільнені з полону, не розповідають про це, хочуть якомога швидше про це забути. Запитайте в людей, які були в полоні, чи звертаються вони до психолога, психіатра, відвідуюсь реабілітаційні центри. Ні! Не кожен вийде на люди і скаже: зі мною робили те і те. А те, що з ними робили, – вибачте мені! Навіть рідним почасти розповідати про це не хочуть. Коли людину звільняєш з полону, є офіційні, а є й неофіційні. Намагаємося не рахувати, а зробити якомога більше. Доходить уже до тисячі.

Надія Савченко. Дійсно, агент Кремля. У полоні апріорі не можна кричати «Слава Україні!», сидіти в білосніжній футболці з тризубом

– Пані Різаєва, Ви дуже різко критикували народного депутата Надію Савченко, її спроби, як сама Савченко їх анонсувала, теж допомогти визволенню українських заручників. Ви не змінили своєї думки щодо Савченко?

На моїх очах відрубали руку людині з «Правого сектора», у якого було татуювання тризубця. Репліки, які вона говорила (Савченко), – масовий всенародний обман

​Гайде Різаєва: Ні.Правильно була розцінена волонтерами, журналістами, багатьма структурами, політичними силами моя заява і проведене порівняння крізь призму того, як сиділа в полоні я і як сиділа Надія Савченко. З кожною її реплікою і фактом поведінки я переконуюся вкотре, що це, дійсно, агент Кремля. З цим погодяться всі полонені, які були звільнені впродовж трьох років і які ще будуть звільнені. У полоні апріорі не можна кричати: «Слава Україні!», сидіти у білосніжній футболці з тризубом.

На моїх очах, Серовецького, Назарова, з якими я потрапила в полон у 2014 році до Козіцина, просто відрубали руку людині з «Правого сектора», у якого було татуювання тризубця. Ті репліки, які вона говорила (Савченко – ред.), перебуваючи в такому полоні, – масовий всенародний обман.

Дуже сильно переймалася долею Савченко, поки мені не зателефонувала помічниця Савченко і попросила сказати, що моїм звільненням займався Медведчук

Ми і слова там не могли сказати. (У полоні – ред.) Голодування саме собою передбачене. Нас почали годувати через 2,5 тижні, коли перевезли у «луганську комендатуру». Раз на добу об 11-й ночі давали щось на зразок каші. Під дулом автомата в туалет виводили раз на добу о 10-й ранку. Все решта – в камерах три на чотири, де сиділи і чоловіки, і жінки, і бомжі, не просто українські полонені, а й затримані луганці за порушення «комендантської години» або ж за мародерство. Насправді це все страшно, незрозуміло.

Який Медведчук?! Я не розділяю Медведчука, Рубана, Савченко, Будика. Для мене це один вузол, одна упряжка, яка веде в Кремль

А сидіти в СІЗО, де за тебе... Зокрема і я дуже сильно переймалася долею Наді Савченко, поки мені в один прекрасний вечір 7 серпня 2016 року не зателефонувала помічниця Савченко і попросила прийти й сказати, що моїм звільненням займався Медведчук.

Який Медведчук?! Моїм звільненням займалася саме група «Патріот», зокрема Оксана Білозір, Олег Котенко, В’ячеслав Гришаєв. Я не розділяю Медведчука, Рубана, Савченко, Будика. Для мене це один вузол, одна упряжка, яка веде в Кремль.

НАЗВАНІ ГОСТЯМИ СТУДІЇ У ПРЯМОМУ ЕФІРІ ОСОБИ, ЗОКРЕМА, ВІКТОР МЕДВЕДЧУК, НАДІЯ САВЧЕНКО, ВОЛОДИМИР РУБАН, ВАСИЛЬ БУДИК, ТЕЖ МАЮТЬ ЗМОГУ ВИСЛОВИТИСЯ В ЕФІРІ АБО НА САЙТІ РАДІО СВОБОДА