Двох українських заручників звільнили з полону бойовиків – СБУ

У СБУ повідомляють про звільнення з полону підтримуваних Росією бойовиків на Донбасі двох українських заручників.

«29 липня за сприяння волонтерської групи «Патріот» та Служби безпеки України на контрольовану українською владою територію повернувся один із заручників так званої «ЛНР» – суддя Апеляційного суду Луганської області Віталій Руденко. Дев’ять місяців він незаконно утримувався та піддавався тортурам у МДБ «ЛНР», – мовиться у повідомленні СБУ, опублікованому 30 липня.

«Також до дому повернулась ще одна заручниця терористів Людмила Сурженко. Не зважаючи на те, Людмила є інвалідом дитинства, вона була звинувачена МДБ «ЛНР» у шпигунстві на користь українських військових та піддавалась катуванням», – зазначили у СБУ.

Руденко і Сурженко були внесені до «мінських списків», зазначили у Службі безпеки.

(Відео користувача YouTube Служба безпеки України)

За інформацією Києва, у полоні підтримуваних Росією бойовиків станом на початок липня перебувало 132 громадян України, сепаратисти вимагають в обмін 600 осіб.