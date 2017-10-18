Геращенко: переговори щодо заручників тривають «важко», проблемною є вимога амністії для беркутівців

Представник України в підгрупі з гуманітарних питань Тристоронньої контактної групи з врегулювання ситуації на Донбасі Ірина Геращенко заявила, що переговори щодо звільнення заручників тривають «важко», проблемною є вимога амністії для беркутівців.

«Україна ще місяць тому заявила про готовність передати 302 злочинця задля звільнення 81 українця, підтверджених ОРДЛО на окупованих територіях... Камінь спотикання – вимога амністії для беркутівців і інших персонажів, які не мають жодного стосунку до Донбасу. Працюємо, щоб були добрі новини для родин наших заручників, поки що все йде важко, але рухаємося», – написала вона на своїй сторінці в Facebook.

За словами Геращенко, сьогодні в Мінську у ході переговорів щодо мирного врегулювання на Донбасі обговорили також недотримання проросійськими бойовиками обіцянок.

«З вірою. Аби ще інша сторона тримала слово.... Он росіяни і ОРДЛО обіцяли, що до 1 січня звільнять підлітків, а діти і досі в СІЗО. Сьогодні поставили це питання недотримання публічно озвучених обіцянок перед ОБСЄ, й озвучили вимогу негайного звільнення дітей. Обговорили необхідність надання нормальних медичних послуг заручникам, бо в усіх хлопців є проблеми зі здоров`ям», – додала вона.

За останніми даними СБУ, на сьогодні на Донбасі у заручниках бойовиків перебувають 152 українці, ще 404 людини вважаються зниклими безвісти.

Мінські угоди, серед іншого, передбачають звільнення заручників.