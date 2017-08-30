Заручники агресії Росії. Зникнення і викрадення українців тривають

Зникнення і викрадення громадян України з часу російської агресії стали звичними. Наразі, за інформацією СБУ, 410 громадян України вважаються зниклими безвісти з часу бойових дій на Донбасі, 144 особи – перебувають у заручниках. Ще щонайменше 18 людей правозахисники вважають зниклими в окупованому Криму. А понад 30 громадян України перебувають у російських в’язницях і СІЗО

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Зникнення 19-річного громадянина України Павла Гриба, про що стало відомо 28 серпня – останнє у низці зникнень і викрадень українських громадян. Його батько розповідає, що хлопець виїхав до Гомеля, що в Білорусі, на зустріч із дівчиною, з якою познайомився і спілкувався у соцмережах. Ігор Гриб підозрює, що до викрадення сина причетна ФСБ Росії, яка, начебто, звинувачує його сина у «терористичній діяльності».

Омбудсман України Валерія Лутковська просить свою російську колегу Тетяну Москалькову перевірити інформацію про можливе затримання і з’ясувати місце перебування Павла Гриба. А Генпрокуратура України розслідує це зникнення за статтею «умисне вбивство».

Можливе перебування у Краснодарському СІЗО. Завтра їдуть туди офіційні представники МЗС України

Батько зниклого Ігор Гриб каже, що наразі ніякої офіційної інформації про місцеперебування сина не має. За неофіційною ж інформацією, хлопець може перебувати у СІЗО Краснодарського краю Росії.

«Можливе перебування у Краснодарському СІЗО. Завтра їдуть туди офіційні представники МЗС України, генерального консульства у Ростові, і будуть з’ясовувати ситуацію», – каже колишній український прикордонник, а нині військовий капелан Ігор Гриб в інтерв’ю Радіо Свобода.

На початку червня угруповання «ДНР» захопило донецького журналіста Станіслава Асєєва (Васіна). Він робив матеріали з окупованого Донецька і для Радіо Свобода. Бойовики понад місяць відмовлялися вказати, де перебуває Асєєв. Тепер відомо, що він живий, ведуться переговори щодо його звільнення. Бойовики звинувачують Асєєва у «шпигунстві».

Справи Асєєва і Гриба – лише дві із сотень подібних, що сталися з громадянами України з часу російської агресії. Із початку збройного конфлікту на Донбасі зникли понад тисяча людей, повідомляють у МВС.

«Міністерство внутрішніх справ активно співпрацює з Міжнародним Комітетом Червоного Хреста, зокрема, у питаннях допомоги родинам зниклих безвісті, яких, за останніми даними, понад тисяча. Це як військові, так і цивільні», – повідомила заступник міністра внутрішніх справ України з питань євроінтеграції Анастасія Дєєва 28 серпня під час представлення Міжнародним комітетом Червоного Хреста в Україні звіту про результати оцінки потреб сімей.

Донбас: 410 зниклих безвісти, 144 – заручники

За інформацією ж СБУ, наразі зниклими безвісти на сході України від початку бойових дій вважаються 410 українських громадян.

Із 410 осіб, яких вважають зниклими безвісти, 116 – це військовослужбовці і представники правоохоронних органів. 282 – цивільних

«Із 410 осіб, яких вважають зниклими безвісти, 116 – це військовослужбовці і представники правоохоронних органів. Окрім цього, йдеться про 12 бійців добровольчих батальйонів і 282 – цивільних, серед яких один журналіст», повідомив Радіо Свобода радник голови СБУ Юрій Тандіт.

Окрім 410 зниклих безвісти, ще 144 людини СБУ вважає заручниками. «І ми щодо них знаємо не всі місцеперебування. Доки ми не контролюємо цю територію, ми не можемо гарантувати, що всі вони живі. Але ми сподіваємося, що ці 144 живі», – каже Тандіт. Він додає, що наразі на Донбасі знайдено чи звільнено 3 тисячі 138 людей.

Гуманітарна місія «Чорний тюльпан», яка шукає поховання на місцях проведення боїв і привозить тіла додому, минулого року заявила, що з початку бойових дій на Донбасі вивезла з окупованої території понад 600 останків військовослужбовців. Але з вересня 2016 року «Чорний тюльпан» не має доступу до непідконтрольної Україні території.

Крим: насильницькі зникнення без кримінальних справ

Ще одна складова у питанні викрадень і зникнень громадян України – анексований Росією Крим. За інформацією правозахисної організації «Крым-SOS», з 2014 року тут зафіксували 44 випадки насильницьких зникнень.

«Це люди, до викрадень яких причетні російські державні органи чи їхні агенти. З 2014 року було 44 випадки насильницьких зникнень, – каже Радіо Свобода координаторка «Крым-SOS» Таміла Ташева, – 18 людей потім були звільнені, але до них застосовували тортури. Зараз ми говоримо про щонайменше 18 осіб, про яких нам нічого не відомо. Окупаційна влада навіть не заводила кримінальних справ і нічого не розслідує».

Правозахисники вважають, що кількість зникнень на території анексованого Криму є вищою, але родичі зниклих відкрито не говорять про це, оскільки бояться за долю інших родичів.

Українські політв’язні – російські тюрми

Ще одна категорія постраждалих, справи яких є найгучнішими, – це українські політв’язні. За інформацією українського МЗС, станом на кінець грудня минулого року в російських тюрмах і СІЗО перебував щонайменше 31 громадянин України. Це, зокрема, і так звані «кримські терористи» Олег Сенцов і Олександр Кольченко, і «чеченські в’язні» – Микола Карпюк і Станіслав Клих, «шпигуни» – наприклад, журналіст Роман Сущенко, а також «кримські в’язні» – зокрема, Ахтем Чийгоз, Енвер Бекіров, Ільмі Умеров і журналіст Радіо Свобода Микола Семена.