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30 Серпень 2017, Київ 22:53
Фотогалереї

Зниклі: антологія зниклих активістів в окупованому Криму (фотогалерея)

У результаті анексії Росією Криму загадкові зникнення і викрадення людей стали звичними для півострова. Викрадення Решата Аметова і Ервіна Ібрагімова були навіть зафіксовані на відео, але так і залишилися нерозслідуваними. Дані правозахисних організацій про зниклих безвісти і загиблих кримчан різняться. За повідомленнями Кримськотатарського ресурсного центру, «КримSOS» і Кримської правозахисної групи, в Криму за останні понад три роки пропали як мінімум 8, а можливо – 17 кримчан. Як мінімум 6 зі зниклих були знайдені мертвими, але і цю цифру деякі правозахисники вважають заниженою. У Міжнародний день жертв насильницьких зникнень, який за рішенням ООН відзначається 30 серпня, Крим.Реалії вирішили нагадати про частину тих, кого при нез'ясованих до кінця обставинах викрали на півострові за роки анексії. (Стилізовані малюнки надані Кримською правозахисною групою)
Решат Аметов, кримськотатарський активіст. Захоплений невідомими у камуфляжній формі в центрі Сімферополя 3 березня 2014 року під час одиночного пікету проти окупації Криму Росією під будівлею Ради міністрів Криму. Пізніше його тіло зі слідами тортур було виявлено в селі Суничне Білогірського району. На момент викрадення йому було 39 років
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Решат Аметов, кримськотатарський активіст.

Захоплений невідомими у камуфляжній формі в центрі Сімферополя 3 березня 2014 року під час одиночного пікету проти окупації Криму Росією під будівлею Ради міністрів Криму. Пізніше його тіло зі слідами тортур було виявлено в селі Суничне Білогірського району. На момент викрадення йому було 39 років

Тимур Шаймарданов, кримський татарин, активіст громадської ініціативи &laquo;Український народний дім&raquo;, у березні 2014 року брав участь в гуманітарній допомозі українським військовим у Криму. 26 травня 2014 року Шаймарданов вийшов із дому в Сімферополі у своїх справах і більше не повертався, зв&#39;язок з ним обірвався того ж дня. Свідки і родичі повідомляли про причетність членів &laquo;кримської самооборони&raquo; до викрадення активіста. На момент зникнення йому було 33 роки
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Тимур Шаймарданов, кримський татарин, активіст громадської ініціативи «Український народний дім», у березні 2014 року брав участь в гуманітарній допомозі українським військовим у Криму.

26 травня 2014 року Шаймарданов вийшов із дому в Сімферополі у своїх справах і більше не повертався, зв'язок з ним обірвався того ж дня. Свідки і родичі повідомляли про причетність членів «кримської самооборони» до викрадення активіста. На момент зникнення йому було 33 роки

Сейран Зінедін, кримський татарин, активіст громадської ініціативи &laquo;Український народний дім&raquo;. Сейран Зінедін займався пошуками зниклого колеги по громадській діяльності Тимура Шаймарданова. Увечері 30 травня 2014 Сейран Зінедін зустрівся з дружиною Шаймарданова, але після цієї зустрічі додому не повернувся. Сигнал його мобільного після зникнення був зафіксований на території пансіонату &laquo;Дельфін&raquo; біля Євпаторії. Родичі Зінедінова повідомляли, про існування відеозапису з камери спостереження, на якій зафіксовано, як активіста проти волі посадили в автомобіль. Свідки повідомляють про причетність до викрадення &laquo;кримської самооборони&raquo;. На момент зникнення активісту було 32 роки
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Сейран Зінедін, кримський татарин, активіст громадської ініціативи «Український народний дім».

Сейран Зінедін займався пошуками зниклого колеги по громадській діяльності Тимура Шаймарданова. Увечері 30 травня 2014 Сейран Зінедін зустрівся з дружиною Шаймарданова, але після цієї зустрічі додому не повернувся. Сигнал його мобільного після зникнення був зафіксований на території пансіонату «Дельфін» біля Євпаторії. Родичі Зінедінова повідомляли, про існування відеозапису з камери спостереження, на якій зафіксовано, як активіста проти волі посадили в автомобіль. Свідки повідомляють про причетність до викрадення «кримської самооборони». На момент зникнення активісту було 32 роки

Василь Черниш, українець, учасник Автомайдану, займався пошуком викрадених активістів в Криму, раніше був співробітником СБУ в Севастополі. Останній раз Василь Черниш виходив на зв&#39;язок з родичами 15 березня 2014 року. Відтоді про його місцеперебування нічого невідомо. Активіст Автомайдану Олексій Гриценко заявив, що їм вдалося з&#39;ясувати, що Черниша з його квартири в Севастополі забрали співробітники міліції і відвезли в невідомому напрямку. На момент зникнення йому було 36 років
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Василь Черниш, українець, учасник Автомайдану, займався пошуком викрадених активістів в Криму, раніше був співробітником СБУ в Севастополі.

Останній раз Василь Черниш виходив на зв'язок з родичами 15 березня 2014 року. Відтоді про його місцеперебування нічого невідомо. Активіст Автомайдану Олексій Гриценко заявив, що їм вдалося з'ясувати, що Черниша з його квартири в Севастополі забрали співробітники міліції і відвезли в невідомому напрямку. На момент зникнення йому було 36 років

Іван Бондарець, українець, учасник протестів на Майдані в Києві. По приїзду до Сімферополя Іван Бондарець і його громадський колега Валерій Ващук подзвонили родичам і сказали, що їх затримала міліція в Сімферополі. Після цього вони повідомили, що їх випустили, і вони йдуть на зустріч з колегами по українському руху. З того моменту зв&#39;язок з ними перервався. На момент зникнення активіста було 23 роки
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Іван Бондарець, українець, учасник протестів на Майдані в Києві.

По приїзду до Сімферополя Іван Бондарець і його громадський колега Валерій Ващук подзвонили родичам і сказали, що їх затримала міліція в Сімферополі. Після цього вони повідомили, що їх випустили, і вони йдуть на зустріч з колегами по українському руху. З того моменту зв'язок з ними перервався. На момент зникнення активіста було 23 роки

Валерій Ващук, українець, учасник протестів на Майдані в Києві. Активіст прибув до Сімферополя зі своїм колегою Іваном Бондарцем. Звідти вони подзвонили родичам і повідомили, що їх затримала міліція. Після цього їх випустили і вони вирушили на зустріч із колегами по українському руху. З того моменту вони не виходили на зв&#39;язок. На момент зникнення Ващуку було 28 років
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Валерій Ващук, українець, учасник протестів на Майдані в Києві.

Активіст прибув до Сімферополя зі своїм колегою Іваном Бондарцем. Звідти вони подзвонили родичам і повідомили, що їх затримала міліція. Після цього їх випустили і вони вирушили на зустріч із колегами по українському руху. З того моменту вони не виходили на зв'язок. На момент зникнення Ващуку було 28 років

Іслям Джеппаров, кримський татарин. Іслям &ndash; син кримськотатарського активіста Абдурешита Джеппарова. За словами свідків, у вересні 2014 року в Білогірську двоє чоловіків у масках, одягнених у чорну форму, імовірно члени &laquo;кримської самооборони&raquo; обшукували Ісляма Джеппарова і Джавдет Іслямова. Після чого насильно посадили їх у мікроавтобус і відвезли в напрямку Феодосії. На момент викрадення хлопцеві було 18 років
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Іслям Джеппаров, кримський татарин.

Іслям – син кримськотатарського активіста Абдурешита Джеппарова. За словами свідків, у вересні 2014 року в Білогірську двоє чоловіків у масках, одягнених у чорну форму, імовірно члени «кримської самооборони» обшукували Ісляма Джеппарова і Джавдет Іслямова. Після чого насильно посадили їх у мікроавтобус і відвезли в напрямку Феодосії. На момент викрадення хлопцеві було 18 років

Джевдет Іслямов, кримський татарин. Чоловік був викрадений у вересні 2014 року в Білогірську разом із сином кримськотатарського активіста Абдурешита Джеппарова Іслямом. На момент зникнення йому було 22 роки
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Джевдет Іслямов, кримський татарин.

Чоловік був викрадений у вересні 2014 року в Білогірську разом із сином кримськотатарського активіста Абдурешита Джеппарова Іслямом. На момент зникнення йому було 22 роки

Ервін Ібрагімов, кримський татарин, депутат Бахчисарайської міської ради 6-го скликання, головний спеціаліст відділу міжнаціональних відносин Бахчисарайської райдержадміністрації в АР Крим. У травні 2016 року в Бахчисараї невідомі в формі ДПС Росії зупинили Ібрагімова поруч із будинком по вулиці Миру 9. Після чого насильно посадили його в автомобіль і відвезли в невідомому напрямку. 1 червня біля бару &laquo;Арпат&raquo; в Бахчисараї були знайдені паспорт і трудова книжка викраденого Ібрагімова. На момент викрадення Ібрагімову було 30 років &nbsp;
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Ервін Ібрагімов, кримський татарин, депутат Бахчисарайської міської ради 6-го скликання, головний спеціаліст відділу міжнаціональних відносин Бахчисарайської райдержадміністрації в АР Крим.

У травні 2016 року в Бахчисараї невідомі в формі ДПС Росії зупинили Ібрагімова поруч із будинком по вулиці Миру 9. Після чого насильно посадили його в автомобіль і відвезли в невідомому напрямку. 1 червня біля бару «Арпат» в Бахчисараї були знайдені паспорт і трудова книжка викраденого Ібрагімова. На момент викрадення Ібрагімову було 30 років
 

Едем Асанов, кримський татарин. Працював рятувальником в санаторії в Євпаторії. Зник 29 вересня 2014 року в Саках. За словами сестри, Асанов вийшов з дому, щоб сісти на автобус і вирушити на роботу в санаторій. Пізніше він був знайдений повішеним у покинутій будівлі в Євпаторії. Родичі наполягають: смерть Асанова не пов&#39;язана з політичними процесами в Криму. Однак стала відома інформація про те, що тезка Едему був вказаний у клопотанні про продовження терміну арешту українському режисерові Олегу Сенцову у &laquo;справі кримських терористів&raquo;. На момент зникнення Асанову було 25 років
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Едем Асанов, кримський татарин. Працював рятувальником в санаторії в Євпаторії.

Зник 29 вересня 2014 року в Саках. За словами сестри, Асанов вийшов з дому, щоб сісти на автобус і вирушити на роботу в санаторій. Пізніше він був знайдений повішеним у покинутій будівлі в Євпаторії. Родичі наполягають: смерть Асанова не пов'язана з політичними процесами в Криму. Однак стала відома інформація про те, що тезка Едему був вказаний у клопотанні про продовження терміну арешту українському режисерові Олегу Сенцову у «справі кримських терористів». На момент зникнення Асанову було 25 років

Мухтар Арісланов, кримський татарин. Працював учителем фізкультури в одній зі шкіл Сімферопольського району. 27 серпня 2015 року вийшов з дому за продуктами на ринок &laquo;Залеський&raquo; в Сімферополі і не повернувся. Свідок бачив, як двоє чоловіків у поліцейській формі вели Арісланова, а після посадили в мікроавтобус і відвезли в напрямку міста. На момент зникнення чоловіку було 45 років &nbsp;
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Мухтар Арісланов, кримський татарин. Працював учителем фізкультури в одній зі шкіл Сімферопольського району.

27 серпня 2015 року вийшов з дому за продуктами на ринок «Залеський» в Сімферополі і не повернувся. Свідок бачив, як двоє чоловіків у поліцейській формі вели Арісланова, а після посадили в мікроавтобус і відвезли в напрямку міста. На момент зникнення чоловіку було 45 років
 

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