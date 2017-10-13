СБУ: на Донбасі у заручниках бойовиків перебувають 152 українця

У Службі безпеки України заявляють, що на сьогодні на Донбасі у заручниках бойовиків перебувають 152 українця.

Як повідомляє прес-служба відомства, ще 404 людини вважаються зниклими безвісти.

Напередодні президент України Петро Порошенко під час свого виступу на засіданні в Парламентській асамблеї Ради Європи заявив, що не вирішується питання звільнення заручників.

У вересні в СБУ повідомляли про 144 заручника і 410 зниклих безвісти.

У Службі безпеки України заявляють, що за час конфлікту на Донбасі з полону бойовиків звільнили понад три тисячі людей.

Мінські угоди, серед іншого, передбачають звільнення заручників.