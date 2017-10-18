Речниця Кучми: Київ готовий йти на «серйозні компоміси» задля звільнення заручників

Україна готова йти на «серйозні компоміси» задля звільнення заручників. Про це за підсумками засідання Контактної групи в Мінську повідомила прес-секретар другого президента України, представника країни в ТКГ Леоніда Кучми Дарина Оліфер.

«152 заручника незаконно утримуються в ОРДЛО. Для їх звільнення України готова йти на серйозні компроміси. Однак представники ОРДЛО, як і раніше, хочуть звільнення тих, хто не має стосунку до подій на Донбасі», – написала вона на своїй сторінці в Facebook.

За її словами, очікується, що поїздка на непідконтрольну українській владі територію Донбасу координатора підгрупи з гуманітарних питань Тоні Фріша сприятиме розблокуванню роботи зі звільнення заручників.

У свою чергу представник України в підгрупі з гуманітарних питань Тристоронньої контактної групи з врегулювання ситуації на Донбасі Ірина Геращенко заявила, що переговори щодо звільнення заручників тривають «важко», проблемною є вимога амністії для беркутівців.

За останніми даними СБУ, на сьогодні на Донбасі у заручниках бойовиків перебувають 152 українці, ще 404 людини вважаються зниклими безвісти.

Мінські угоди, серед іншого, передбачають звільнення заручників.