У «ДНР» відмовляються розглядати пропозицію Києва про обмін заручниками

В угрупованні «ДНР» не будуть розглядати пропозицію української сторони провести обмін заручниками за формулою «88 на 313», повідомив представник бойовиків Денис Пушилін.

«Я хочу сказати, що ці цифри не відповідають дійсності. Ми з ними не згодні, ці цифри ми не будемо розглядати», – сказав Пушилін, якого цитує сепаратистське видання «ДАН».

Напередодні представник України в підгрупі з гуманітарних питань Тристоронньої контактної групи з врегулювання ситуації на Донбасі Ірина Геращенко заявила, що Київ готовий передати бойовикам 313 осіб в обмін на 88 українських заручників.

За останніми даними СБУ, у заручниках бойовиків перебуває 144 людини і 410 людей вважаються зниклими безвісти. У Службі безпеки України заявляють, що за час конфлікту на Донбасі з полону бойовиків звільнили понад три тисячі людей.

Мінські угоди, серед іншого, передбачають звільнення заручників.