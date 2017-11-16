Мінські угоди не передбачають звільнення «беркутівців», які фігурують у справі Небесної сотні – Геращенко

Українська сторона в межах передбаченого Мінськими угодами процесу звільнення заручників не може випустити на свободу осіб, які підозрюються у вбивстві героїв Небесної сотні. Про це у Facebook увечері 15 листопада написала член гуманітарної підгрупи Тристоронньої контактної групи з урегулювання конфлікту на Донбасі Ірина Геращенко.

«Ми давно готові передати всіх, кого дозволяє українське законодавство, аби забрати підтверджених українців… Але ми не підемо на шантаж і не можемо відпустити на волю тих, хто жодним чином не підпадає під дію Мінських угод, наприклад, «беркутівців», яких підозрюють у вбивстві Героїв Небесної сотні», – вказала Геращенко.

Того ж дня, 15 листопада, Служба безпеки України привітала кроки президента Росії для розблокування звільнення заручників, але вказала, що «в цьому чутливому питанні для багатьох людей не повинно бути жодного піару, особливо з метою підвищення рейтингу окремих політиків».

Українська спецслужба може мати на увазі повідомлення державних російських засобів інформації, які 15 листопада інформували про зустріч із президентом Росії Володимиром Путіним його кума, лідера проросійської організації «Український вибір» Віктора Медведчука. Він є також представником України в гуманітарній робочій підгрупі Тристоронньої контактної групи в Мінську.

Ці повідомлення, зокрема, подали вимогу мінських домовленостей щодо врегулювання на окупованій частині українського Донбасу про звільнення заручників як нібито «ініціативу Медведчука».

У Кремлі оголосили, що Путін увечері 15 листопада обговорив телефоном із ватажками підтримуваних Росією незаконних збройних сепаратистських угруповань «ДНР» і «ЛНР» обмін заручниками з українською стороною і повідомив їм, що підтримав «пропозицію Медведчука» про масштабний обмін утримуваними з обох сторін особами.