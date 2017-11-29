Оліфер: Київ вважає неприйнятним дружнє спілкування спостерігачів ОБСЄ з бойовиками

Українська сторона в Тристоронній контактній групі з урегулювання ситуації на Донбасі вважає неприйнятним дружнє спілкування спостерігачів спеціальної моніторингової місії ОБСЄ з бойовиками.

«У рамках роботи безпекової підгрупи українська сторона звернула увагу на поведінку спостерігача СММ ОБСЄ, який дружньо і з використанням військового вітання спілкувався з представником НЗФ ОРЛО. Таку поведінку ми вважаємо неприйнятною, так само, як і посмішки представників ОРЛО, якими супроводжувався процес передачі тіл загиблих бійців», – написала прес-секретар представника України в групі, екс-президента України Леоніда Кучми Дарка Оліфер на своїй сторінці в Facebook за підсумками засідання Контактної групи.

Раніше у Спеціальній моніторинговій місії (СММ) ОБСЄ назвали «мимовільним» жест спостерігача, який під час передачі тіл українських військовослужбовців «віддав честь» одному з бойовиків, але пообіцяли провести «внутрішню роботу», щоб така «необачність» більше не повторилася.

У Міністерстві оборони України наголосили на тому, що поведінка членів спостережної місії ОБСЄ на Донбасі має бути нейтральною до обох сторін конфлікту.

Напередодні бойовики угруповання «ЛНР» оприлюднили відео, на якому видно, як представник СММ ОБСЄ обіймається і вітається з чоловіком у цивільному, який перебував на боці бойовиків. Також обурення викликало вітання спостерігача з бойовиком у військові формі. На деяких оприлюднених відео видно, як спостерігач «віддає честь».