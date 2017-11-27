Лисенко: спостерігачі ОБСЄ мають бути нейтральними до обох сторін конфлікту

У Міністерстві оборони України наголошують на тому, що поведінка членів спостережної місії ОБСЄ на Донбасі має бути нейтральною до обох сторін конфлікту. Так речник Міністерства оборони України з питань АТО Андрій Лисенко прокоментував Радіо Свобода вітання спостерігача ОБСЄ під час передачі тіл українських військовослужбовців біля Щастя на Луганщині, що викликало критику.

«Представники місії ОБСЄ, які отримали мандат на роботу на окупованих територіях і в зоні конфлікту на Донбасі, вони мають статус нейтральних, тому будь-які загравання і все інше не вітається. Вони мають мандат і мають його виконувати. Якщо ж це виходить за рамки мандату, то має бути проведене службове розслідування: чи може це бути порушення мандату. Якщо є порушення мандату, то людина має залишити цю місію», – заявив Лисенко.

Раніше у Спеціальній моніторинговій місії (СММ) ОБСЄ назвали «мимовільним» жест спостерігача, який під час передачі тіл українських військовослужбовців «віддав честь» одному з бойовиків, але пообіцяли провести «внутрішню роботу», щоб така «необачність» більше не повторилася.

Напередодні бойовики угруповання «ЛНР» оприлюднили відео, на якому видно, як представник СММ ОБСЄ обіймається і вітається з чоловіком у цивільному, який перебував на боці бойовиків. Також обурення викликало вітання спостерігача з бойовиком у військові формі. На деяких оприлюднених відео видно, як спостерігач «віддає честь».