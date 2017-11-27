СММ ОБСЄ: щодо спостерігача, який привітав члена організації з ексгумації, проводиться «внутрішня робота»

У Спеціальній моніторинговій місії (СММ) ОБСЄ заявляють, що спостерігач, який брав участь у передачі тіл українських військовослужбовців біля міста Щастя, емоційно привітався з представником організації, що здійснює ексгумацію, передачу тіл та обмін полоненими (затриманими), стосовно його поведінки триває внутрішня робота.

«Чоловік, з яким вітається спостерігач СMM, є членом організації, що займається ексгумацією, передачею тіл та обміном полоненими/затриманими. Спостерігач місії співпрацює з цією особою та організацією з 2015 року...», – йдеться в повідомленні СММ ОБСЄ на сторінці у Facebook.

У СММ ОБСЄ зазначають, що спостерігач припустився «необачності (з цього приводу ведеться внутрішня робота з метою недопущення її повторення)».

«Це був мимовільний жест, притаманний для багатьох людей, які раніше служили у збройних силах; він у жодному разі не свідчить про схвалення або навіть прихильність до будь-якої позиції чи точки зору. Він, звичайно, не повинен відволікати увагу від тієї важливої роботи, яку виконують спостерігач та його колеги», – додають у місії.

Раніше бойовики угруповання «ЛНР» оприлюднили відео, на якому видно, як представник СММ ОБСЄ обнімається і вітається з чоловіком у цивільному, який перебував на боці бойовиків.