Доступність посилання

logo-print
Усі сайти RFE/RL
пошук за словом...
16 Грудень 2017, Київ 18:16
Новини | Події

Бойовики зірвали відновлення електропостачання Травневого – штаб

Українські військові поблизу села Травневого, кінець листопада 2017 року

Штаб української воєнної операції на Донбасі заявляє, що вдень 16 грудня підтримувані Росією бойовики зірвали планові роботи працівників підприємства ДТЕК для відновлення пошкодженої лінії електропередач у населеному пункті Травневе.

За даними штабу, сепаратисти, починаючи з 12:15, вели вогонь з тимчасово окупованого селища Гольмівський.

«У цей же час представники ДСНС проводили відновлення пошкоджених житлових будинків. Через сильний вогонь та небезпеку для життя військовослужбовці були змушені здійснити евакуацію ремонтно-відновлювальних груп ДТЕК та рятувальників», – ідеться у повідомленні.

У листопаді Збройні сили України повернули під контроль уряду села Травневе Бахмутського району та Гладосове Горлівського району Донецької області, які були в «сірій зоні». Відтоді у зведеннях штабу української воєнної операції на Донбасі з’явилися повідомленння про обстріли цих населених пунктів з боку підтримуваних Росією бойовиків.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

ВИБРАНЕ ВІДЕО

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG