Бойовики зірвали відновлення електропостачання Травневого – штаб

Штаб української воєнної операції на Донбасі заявляє, що вдень 16 грудня підтримувані Росією бойовики зірвали планові роботи працівників підприємства ДТЕК для відновлення пошкодженої лінії електропередач у населеному пункті Травневе.

За даними штабу, сепаратисти, починаючи з 12:15, вели вогонь з тимчасово окупованого селища Гольмівський.

«У цей же час представники ДСНС проводили відновлення пошкоджених житлових будинків. Через сильний вогонь та небезпеку для життя військовослужбовці були змушені здійснити евакуацію ремонтно-відновлювальних груп ДТЕК та рятувальників», – ідеться у повідомленні.

У листопаді Збройні сили України повернули під контроль уряду села Травневе Бахмутського району та Гладосове Горлівського району Донецької області, які були в «сірій зоні». Відтоді у зведеннях штабу української воєнної операції на Донбасі з’явилися повідомленння про обстріли цих населених пунктів з боку підтримуваних Росією бойовиків.