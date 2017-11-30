ОБСЄ: спостерігачі не можуть потрапити до селища Травневе на Донеччині через заміновану дорогу

У Спеціальній моніторинговій місії ОБСЄ заявляють, що спостерігачі не можуть потрапити до селища Травневе в Донецькій області через заміновану дорогу.

«Сьогодні, перебуваючи в районі на південь від Травневого, патруль СММ ОБСЄ знову намагався потрапити в селище. Однак ЗСУ не провели розмінування асфальтованої дороги, яка веде до Травневого», – повідомляє місія в twitter.

У Збройних сила України наразі це повідомлення не коментують.

22 листопада волонтер 54-ї бригади Юрій Мисягін стверджував про взяття українськими силами під контроль кількох населених пунктів у так званій «сірій зоні».

24 листопада журналіст Андрій Цаплієнко заявив, що Збройні сили України повернули під контроль уряду села Травневе Бахмутського району та Гладосове Горлівського району Донецької області, які були в «сірій зоні».

Бойові дії на Донбасі тривають від квітня 2014 року. Тоді влада України оголосила проведення антитерористичної операції на частині територій Донецької і Луганської областей. Низка населених пунктів Донбасу, зокрема Донецьк і Луганськ, окуповані підтримуваними Росією бойовиками. Москва звинувачення у підтримці бойовиків відкидає.