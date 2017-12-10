Загострення на фронті: причини і загальна ситуація

Загострення на фронті. «Переворот» у Луганську відгукнувся і на лінії розмежування. Почастішали обстріли з використанням заборонених Мінськими угодами калібрів. Крім того, як заявляють українські військові, проти них були використані фосфорні міни. З чим пов’язана ескалація на фронті і як далі буде розвиватися ситуація на передовій, з’ясовували журналісти проекту Радіо Свобода Донбас.Реалії.

Загострення на передовій. Чого очікують від противника українські бійці? Раптова активність бойовиків чи сезонний тиск російських військ? «Переворот» у Луганську – привід для наступу чи невиправданий ризик?

Кінець осені і початок зими на фронті видалися гарячими. Артилерія бойовиків не затихає.

«Загострення виявляється у збільшенні кількості обстрілів, інтенсивності та застосування засобів ураження, які потрапляють під заборону, згідно з Мінським угодами», – констатує представник групи «Інформаційний спротив» Костянтин Машовець.

Сценарій ніби повторюється: минулої зими бойовики теж активізувалися. Тоді це призвело до масованих обстрілів прифронтової Авдіївки – невеликого містечка усього в 13 кілометрах від окупованого Донецька. Саме звідти і вели вогонь – «гради» запускали прямо з житлових кварталів.



Ось тільки снаряди прилітали не на позиції української армії, а в приватні будинки.



Знімальна група «Донбас.Реалії» відстежує ситуацію на лінії фронту в Донецькій області.

Повної тиші, як хочуть представники ОБСЄ, тут не буде

«Зараз противник от в цій ситуації причаївся, він щось відточує, щось відпрацьовує постійно. Все циклічно, якщо зараз затишшя – потім буде війна. Якщо зараз війна, то потім знову буде затишшя. Але повної тиші, як хочуть представники ОБСЄ, тут не буде», – каже військовий ЗСУ Роман.

На початку грудня під дев’ятигодинний обстріл потрапила Мар’їнка на Донеччині. Знову розбиті житлові будинки. У Міноборони України таку активність на передовій пов’язують не зі спонтанним наступом бойовиків, а із плановою ротацією російських військових.

Близько 120 офіцерів Російської Федерації прибули на нашу територію для проведення ротації

«Близько 120 офіцерів Російської Федерації прибули на нашу територію для проведення ротації. Це, як правило, посади командирів бригад, їх заступників, начальників штабів, командирів окремих батальйонів», – зазначає представник Головного управління розвідки Міноборони України Вадим Скібіцький.

Причини ескалації на фронті

Найбільш напружене протистояння – на Луганському напрямку.

«Коли 22 листопада українські підрозділи зайшли вглиб «сірої зони», і звільнили від окупації бойовиків два населених пункти – у зв’язку з цим склались відповідні зміни в оперативній обстановці саме на цій ділянці фронту», – каже експерт Центру досліджень армії, конверсії і роззброєння Володимир Солов’ян.

Селища Травневе і Гладосове, що під окупованою Горлівкою Донецької області, українські військові зайняли під час збройного «перевороту» в угрупованні «ЛНР». Хоча позиції бойовиків на той момент не були ослаблені.

«З фронту ніхто нічого не знімав. Швидше навпаки – відбулося посилення. Ви ж повинні розуміти, що справжнім начальником для цих людей є не Плотницький і не Захарченко. Управління над ними здійснює штаб Восьмої армії загальновійськового південного округу», – наголошує представник групи «Інформаційний спротив» Костянтин Машовець.

На переконання військових експертів, саме від кадрових офіцерів російської армії, які керують бойовиками, і залежить посилення або ослаблення атак з боку угруповань «ЛНР» та «ДНР». Всупереч Мінським домовленостям сепаратисти обстрілюють позиції української армії не тільки забороненими 120-м і 152-м великими артилерійськими калібрами, а й забороненими фосфорними мінами.

«Показували контролюючим органам, так, всі сказали, що це фосфорна міна. Фосфор він же одразу спалахує і загасити його відразу неможливо», – пояснюють українські військові.

Позиційна війна буде тривати далі

«За прогнозами, такі дії будуть зберігатися, тому що позиційна війна, скажімо так, яка зараз триває, буде тривати далі», – зазначає Вадим Скібіцький.

Напередодні українська армія втратила ще чотирьох бійців. Вони загинули під час боїв. Усього ж від початку 2017 року на фронті загинули майже 170 українських солдатів.

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