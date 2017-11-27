Білоруси на Донбасі по обидва боки лінії фронту: закон в Білорусі один, а вироки різні?

Український журналіст в білоруському КДБ, звинувачення в шпигунстві і взаємна висилка дипломатів. У відносинах України і Білорусі – дедалі більше скандалів. А тут ще й війна на Донбасі розділила самих білорусів, які воюють з обох боків лінії розмежування. Журналісти проекту Радіо Свобода Донбас.Реалії поцікавилися долею тих, хто побував на війні в Україні.



Військові навчання «Захід-2017». Росія і Білорусь разом тренуються відбивати збройну атаку Заходу. Це перший тривожний дзвінок для України, що пролунав на початку осені.

Вже доходить до того, що вони українських збирачів ягід депортують

«Останній контекст – це військові навчання «Захід-2017». І затримання українців, які мало не щомісяця відбуваються. Спочатку – Гриба, потім журналіста, потім директора заводу. Вже доходить до того, що вони українських збирачів ягід депортують», – зауважує глава правління «East European Security Research Initiative» Максим Хилько.

Напруга між Білоруссю і Україною стала ще відчутнішою після затримання в Мінську і звинувачення в шпигунстві українського журналіста Павла Шаройка. У минулому – начальника прес-служби Головного управління розвідки України.

«Він же нічого не приховував. Він не ховав якісь свої біографічні дані. Він собі спокійно звільнився з армії. Маючи таку біографію, він просто апріорі не міг бути розвідником», – каже екс-заступник голови СБУ України Віктор Ягун.

Спільні навчання з Росією, регулярні затримання українців. Аналітики пояснюють – чому раніше Білорусь була більш лояльна до України?

«Росія, бо їй було це вигідніше, дозволяла Білорусі більш вільно позиціонувати себе в міжнародних відносинах. Останні місяці у зв’язку з низкою чинників і виборами, які наближаються в Росії, поле для маневру Білорусі – Росія звужує», – додає Максим Хилько.

Як впливає війна на Донбасі на відносини України й Білорусі?

Ще одна причина загострення українсько-білоруських відносин – війна на Донбасі. Адже білоруси воюють з обох боків лінії фронту.





«Мій позивний «Білорус», я з Мінська. Лукашенку – привіт. Здоров’я – Колі, нехай росте здоровеньким», – передає вітання білоруський бойовик, який воює на Донбасі.

А на цьому відео поранений білоруський бойовик, який потрапив в полон до українських бійців.



– Уродженець якого міста?

– Мінська область. Місто Борисов, – відповів бойовик.

– Громадянин якої країни? Республіки Білорусь.

– Що тут робив?

– Проходив службу в «ЛНР».

– А що білоруси проходять службу в «ЛНР»?

– Так.



Але є білоруські добровольці, що воюють на боці української армії.

Валерій Колот з Білорусі. В Україні живе не так давно. На передовій з самого початку війни.

«Я спочатку пішов в добровольчий батальйон «Донбас», потім проходив службу в полку «Дніпро-1». В 2016 році, президент дав нам, громадянам інших держав, законне право проходити службу в ЗСУ. На початку 2017-го року, я підписав контракт», – розповідає доброволець з Білорусі Валерій Колот.

Дорога додому йому тепер замовлена. Валерій сподівається отримати громадянство в Україні, оскільки в Білорусі він поза законом.

Ті, хто сьогодні воюють, ми з ними розберемося, коли вони повернуться в країну

«Ті, хто сьогодні воюють, ми з ними розберемося, коли вони повернуться в країну. Якщо ти пішов воювати – це означає вбивати. Не важливо на боці Донбасу чи проти нього. Ми з тебе спитаємо», – заявив президент Білорусі Олександр Лукашенко.

Лукашенко не зацікавлений в появі людей, які пройшли військовий вишкіл

«Лукашенко боїться можливих кроків – скидання його з влади. Він уже бачив сценарій в Криму, сценарій на Донбасі. Тому він не зацікавлений в появі людей, які пройшли військовий вишкіл», – зазначає глава правління «East European Security Research Initiative» Максим Хилько.

Як зустрічає Білорусь тих, хто воював на Донбасі?

У посольстві України в Білорусі Донбас.Реалії пояснили: що чекає на Батьківщині тих, хто вирушив воювати на Донбас.

«Особи підлягають кримінальному розслідуванню та, відповідно, засудженню. Причому немає різниці на чиєму боці ти береш участь, в яких конфліктах, чи отримуєш за це гроші», – пояснює посол України в Білорусі Ігор Кизим.

Але чи дійсно перед білоруським законом всі, хто воював на Донбасі, рівні? Бійці тактичної групи «Білорусь», що борються проти бойовиків, так не вважають:

Білоруси, які воюють на боці України не мають можливості поїхати на Батьківщину. Ті ж, хто воює на боці колаборантів в «ДНР» і «ЛНР» без проблем навідуються в Білорусь

«Ми – бійці тактичної групи Білорусь стоїмо на боці українського народу. І нам не потрібні казки про амністію, як і сама амністія. Білоруси, які воюють на боці України не мають можливості поїхати на Батьківщину. Ті ж, хто воює на боці колаборантів в «ДНР» і «ЛНР» без проблем навідуються в Білорусь».

Підтвердження тому, що білоруська Феміда досить м’яко обходиться з тими, хто воював в рядах бойовиків – два судових процеси – над Віталієм Мітрофановим і Олексієм Єршовим.

Обидва отримали по два роки умовно. За інформацією джерел Донбас. Реалії, Єршов знову повернувся на Донбас – в угруповання «ДНР».

Відносно тих, хто воював на боці Росії, з політичних мотивів про жодні жорсткі вироки мова йти не може

«Якщо по відношенню до людей, які воювали на боці України, білоруська влада може виносити будь-які вироки, то відносно тих, хто воював на боці Росії, будемо відверті, з політичних мотивів про жодні жорсткі вироки мова йти не може. Це умовні покарання, коли люди залишаються на свободі», – констатує Максим Хилько.

В МВС Білорусі підрахували, скільки громадян їхньої країни встигли повоювати в Україні. Виявилося, що усього 172 людини.

ПОВНИЙ ВИПУСК ПРОГРАМИ «ДОНБАС.РЕАЛІЇ»: