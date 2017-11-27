Білоруси на Донбасі по обидва боки лінії фронту: закон в Білорусі один, а вироки різні?

Український журналіст в білоруському КДБ, звинувачення в шпигунстві і взаємна висилка дипломатів. У відносинах України і Білорусі – дедалі більше скандалів. А тут ще й війна на Донбасі розділила самих білорусів, які воюють з обох боків лінії розмежування. Журналісти проекту Радіо Свобода Донбас.Реалії поцікавилися долею тих, хто побував на війні в Україні.
Військові навчання «Захід-2017». Росія і Білорусь разом тренуються відбивати збройну атаку Заходу. Це перший тривожний дзвінок для України, що пролунав на початку осені.
Вже доходить до того, що вони українських збирачів ягід депортуютьМаксим Хилько
«Останній контекст – це військові навчання «Захід-2017». І затримання українців, які мало не щомісяця відбуваються. Спочатку – Гриба, потім журналіста, потім директора заводу. Вже доходить до того, що вони українських збирачів ягід депортують», – зауважує глава правління «East European Security Research Initiative» Максим Хилько.
Напруга між Білоруссю і Україною стала ще відчутнішою після затримання в Мінську і звинувачення в шпигунстві українського журналіста Павла Шаройка. У минулому – начальника прес-служби Головного управління розвідки України.
«Він же нічого не приховував. Він не ховав якісь свої біографічні дані. Він собі спокійно звільнився з армії. Маючи таку біографію, він просто апріорі не міг бути розвідником», – каже екс-заступник голови СБУ України Віктор Ягун.
Спільні навчання з Росією, регулярні затримання українців. Аналітики пояснюють – чому раніше Білорусь була більш лояльна до України?
«Росія, бо їй було це вигідніше, дозволяла Білорусі більш вільно позиціонувати себе в міжнародних відносинах. Останні місяці у зв’язку з низкою чинників і виборами, які наближаються в Росії, поле для маневру Білорусі – Росія звужує», – додає Максим Хилько.
Як впливає війна на Донбасі на відносини України й Білорусі?
Ще одна причина загострення українсько-білоруських відносин – війна на Донбасі. Адже білоруси воюють з обох боків лінії фронту.
«Мій позивний «Білорус», я з Мінська. Лукашенку – привіт. Здоров’я – Колі, нехай росте здоровеньким», – передає вітання білоруський бойовик, який воює на Донбасі.
А на цьому відео поранений білоруський бойовик, який потрапив в полон до українських бійців.
– Уродженець якого міста?
– Мінська область. Місто Борисов, – відповів бойовик.
– Громадянин якої країни? Республіки Білорусь.
– Що тут робив?
– Проходив службу в «ЛНР».
– А що білоруси проходять службу в «ЛНР»?
– Так.
Але є білоруські добровольці, що воюють на боці української армії.
Валерій Колот з Білорусі. В Україні живе не так давно. На передовій з самого початку війни.
«Я спочатку пішов в добровольчий батальйон «Донбас», потім проходив службу в полку «Дніпро-1». В 2016 році, президент дав нам, громадянам інших держав, законне право проходити службу в ЗСУ. На початку 2017-го року, я підписав контракт», – розповідає доброволець з Білорусі Валерій Колот.
Дорога додому йому тепер замовлена. Валерій сподівається отримати громадянство в Україні, оскільки в Білорусі він поза законом.
Ті, хто сьогодні воюють, ми з ними розберемося, коли вони повернуться в країнуОлександр Лукашенко
«Ті, хто сьогодні воюють, ми з ними розберемося, коли вони повернуться в країну. Якщо ти пішов воювати – це означає вбивати. Не важливо на боці Донбасу чи проти нього. Ми з тебе спитаємо», – заявив президент Білорусі Олександр Лукашенко.
Лукашенко не зацікавлений в появі людей, які пройшли військовий вишкілМаксим Хилько
«Лукашенко боїться можливих кроків – скидання його з влади. Він уже бачив сценарій в Криму, сценарій на Донбасі. Тому він не зацікавлений в появі людей, які пройшли військовий вишкіл», – зазначає глава правління «East European Security Research Initiative» Максим Хилько.
Як зустрічає Білорусь тих, хто воював на Донбасі?
У посольстві України в Білорусі Донбас.Реалії пояснили: що чекає на Батьківщині тих, хто вирушив воювати на Донбас.
«Особи підлягають кримінальному розслідуванню та, відповідно, засудженню. Причому немає різниці на чиєму боці ти береш участь, в яких конфліктах, чи отримуєш за це гроші», – пояснює посол України в Білорусі Ігор Кизим.
Але чи дійсно перед білоруським законом всі, хто воював на Донбасі, рівні? Бійці тактичної групи «Білорусь», що борються проти бойовиків, так не вважають:
Білоруси, які воюють на боці України не мають можливості поїхати на Батьківщину. Ті ж, хто воює на боці колаборантів в «ДНР» і «ЛНР» без проблем навідуються в Білорусь
«Ми – бійці тактичної групи Білорусь стоїмо на боці українського народу. І нам не потрібні казки про амністію, як і сама амністія. Білоруси, які воюють на боці України не мають можливості поїхати на Батьківщину. Ті ж, хто воює на боці колаборантів в «ДНР» і «ЛНР» без проблем навідуються в Білорусь».
Підтвердження тому, що білоруська Феміда досить м’яко обходиться з тими, хто воював в рядах бойовиків – два судових процеси – над Віталієм Мітрофановим і Олексієм Єршовим.
Обидва отримали по два роки умовно. За інформацією джерел Донбас. Реалії, Єршов знову повернувся на Донбас – в угруповання «ДНР».
Відносно тих, хто воював на боці Росії, з політичних мотивів про жодні жорсткі вироки мова йти не можеМаксим Хилько
«Якщо по відношенню до людей, які воювали на боці України, білоруська влада може виносити будь-які вироки, то відносно тих, хто воював на боці Росії, будемо відверті, з політичних мотивів про жодні жорсткі вироки мова йти не може. Це умовні покарання, коли люди залишаються на свободі», – констатує Максим Хилько.
В МВС Білорусі підрахували, скільки громадян їхньої країни встигли повоювати в Україні. Виявилося, що усього 172 людини.
ПОВНИЙ ВИПУСК ПРОГРАМИ «ДОНБАС.РЕАЛІЇ»:
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