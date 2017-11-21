Усе свідчить про те, що і щодо Шаройка, і щодо Скиби працюють спецслужби Росії – Безсмертний

Комітет держбезпеки Білорусі звинуватив у «шпигунстві» українця Павла Шаройка. Кореспондента «Українського радіо» затримали в Мінську ще 25 жовтня. З урахуванням характеру двосторонніх відносин, країни домовилися не розголошувати інформацію про затримання журналіста.

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Про долю Павла Шаройка через три тижні після його зникнення написав голова Національної суспільної телерадіокомпанії України Зураб Аласанія, під керівництвом якого Шаройко працював кореспондентом «Українського радіо» в Білорусі.

За версією білоруських спецслужб, громадянин України створив мережу інформаторів, які за гроші збирали секретну інформацію, а курував його перший секретар посольства України в Білорусі Ігор Скворцов.

За діяльність, несумісну з дипломатичним статусом, Скворцова оголосили персоною нон ґрата. У білоруському КДБ стверджують, що Павла Шаройка здав громадянин Білорусі, «спійманий за шпигунство». Сам Шаройко, за словами офіційного представника відомства, нібито визнав провину і повідомив, що є кадровим співробітником розвідки України.

Павло Шаройко, за інформацією білоруських ЗМІ, закінчив Львівське вище військово-політичне училище за спеціальністю «військовий кореспондент». Вісім років, до 2009 року, він працював прес-секретарем Головного управління розвідки Міноборони України, в Білорусі спершу очолював корпункт агентства УНІАН, а потім став власкором «Українського радіо».

Видання «Білоруський партизан» стверджує, що для його затримання спецслужби використовували білоруського кореспондента російської телекомпанії «НТВ», який приніс Павлу Шаройку фальшиві документи під грифом «таємно» про співпрацю Москви і Мінська у військовій сфері після навчань «Захід-2017», але Павло Шаройко відмовився їх брати.

Чому Зураб Аласанія зважився оприлюднити інформацію про затримання Павла Шаройка і з ким він проводив консультації про свого співробітника?

– Чи повинен я грати в ігри спецслужб, які в якісь свої ігри грають? Вранці я це опублікував, до нас ввечері того дня приїхала його дружина, це і було причиною… Ми знаємо його як журналіста і як громадянина України – це все. Це входить до сфери нашої компетенції, він працює у нас як журналіст. Ба більше, він дійсно писав непогані репортажі, і він продовжує для нас залишатися саме журналістом.

​– Було в його діяльності щось, що могло викликати таке бажання російських чи білоруських спецслужб влаштувати гучний скандал?

Чим далі, тим більше і в Білорусі, і в Росії сам факт існування українського кореспондента може бути такою причиною

– Мені здається, чим далі, тим більше і в Білорусі, і в Росії сам факт існування українського кореспондента може бути такою причиною.

– Були якісь сигнали, якісь натяки на те, що йому або іншим колегам, які працюють під Вашим керівництвом, щось загрожує в Мінську?

– Хіба що обшук, проведений, як вважали вони з дружиною, за їхньої відсутності, це був такий прямий натяк.

– В якому стані зараз Павло, що Вам про нього відомо і що колеги-журналісти можуть зробити для того, щоб він був звільнений?

Це чистої води провокація, він не давав свідчень, і це все неправда

– Те, що ми повинні робити, ми робимо, зокрема допомагаємо, зокрема і фінансово, його дружині, оскільки є дитина, є дружина, вони залишилися практично без засобів до існування і без даху над головою. Павло переписується з нею – і це все. Остання інформація, яка від неї прийшла, про те, що все те, що було озвучено сьогодні, і те, що ти вже сказав, – це чистої води провокація, він не давав свідчень, і це все неправда. От і все.

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Також стало відомо, що в Білорусі затримано директора українського «Заводу обважнювачів», розташованого на Донбасі, в Костянтинівці, де в 2014 році йшли бої між українськими підрозділами і проросійськими бойовиками. Олександра Скибу затримали білоруські спецслужби, посольство України звернулося до МЗС країни з нотою, в якій зажадало пояснити причину затримання директора підприємства.

Низка затримань і звинувачень громадян України в Білорусі – це збіг чи нова реальність у відносинах двох країн? Про це розповів колишній посол України в Білорусі Роман Безсмертний.

Усі ці затримання, безсумнівно, були проведені спецслужбами Російської Федерації, а білорусів просто виштовхнули для того, щоб продовжувати воювати з Україною вже руками білоруських спецслужб

– Усі ці затримання, безсумнівно, були проведені спецслужбами Російської Федерації, а білорусів просто виштовхнули для того, щоб продовжувати воювати з Україною вже руками білоруських спецслужб... Тим більше, що в Мінську знаходиться кабінет виконавчого директора виконкому СНД Лебедєва, який 16 років очолював службу зовнішньої розвідки Російської Федерації, ФСБ, з цього кабінету відбувається керування всіма заходами, усіма процедурами, які проводять спецслужби Російської Федерації на території Республіки Білорусь. А білорусів використовують для прикриття просто всього цього.

– Що може дізнатися український журналіст в Білорусі такого, щоб стати об'єктом розробки російських спецслужб?

– Тут є такий особливий момент: журналіст «Українського радіо», там є таке доповнення «постійний журналіст» – це не той, який в'їхав і виїхав, він знаходиться на території постійно, він живе там. І, як ви бачили інформацію, спочатку в нього на місці проживання був обшук, потім його затримали і так далі. Так от, перше, на що потрібно звернути увагу, – це як російські дипломати, Міністерство закордонних справ дозволило в'їхати журналісту «Українського радіо», колишньому співробітникові зовнішньої розвідки? Можу вам сказати, що для того, щоб отримати акредитацію, проходять перевірки.

– А як же вони дозволили тоді?

– Усе це було зроблено спеціально, розіграна ця карта і так далі.

– А навіщо Україна відправила людину, яка працювала в Головному управлінні розвідки, працювати до Мінська?

– Розумієте, кілька місяців тому я займався однією з таких самих людей, які працювали в прес-службі Служби безпеки, і людина їхала просто, закінчила роботу, їхала, їй просто не дали можливість навіть в'їхати до держави, а не те що там вийти. Тому все це розігрується, набирається такий штат людей, які пасують під ці параметри, і потім розігрується певний спектакль. Але я звертаю увагу на таку річ: дипломати знають, що відбувається, якщо виникають такі ситуації в двосторонніх відносинах. Ще раз звертаю вашу увагу: про це ніхто б нічого не знав.

-– Що зробить Білорусь в цій ситуації: видасть Павла Україні, засудить і віддасть чи відправить до Росії? Ваш прогноз?

Все, що зараз відбувається, свідчить про те, що і щодо Шаройка, і щодо Скиби працюють російські спецслужби

– Тут, на мій погляд, розвиток сценарію буде однозначним. Його потрібно буде шукати десь в межах Російської Федерації, тому що все, що зараз відбувається, свідчить про те, що і щодо Шаройка, і щодо Скиби працюють російські спецслужби. І тут все дуже непросто, тому що тут і дискредитація відносин, тут і саміт «Східного партнерства», який наближається, на який запрошено Лукашенка, і так далі. Тут надто багато ставок, щоб Росія дозволила Білорусі самостійно діяти.

У Росії поки що не коментували ситуацію.

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