НСТУ про затримання Шаройка в Білорусі: компанія не співпрацює зі спецслужбами

Національна суспільна телерадіокомпанія України не співпрацює зі спецслужбами, йдеться в заяві компанії у відповідь на затримання в Мінську власного кореспондента «Українського радіо» Павла Шаройка, якого білоруські правоохоронці звинувачують у «шпигунстві».

«Національна суспільна телерадіокомпанія України заявляє, що не має зі спецслужбами таких стосунків, які б виходили за межі офіційних, і не співпрацює з жодною з них. Завдання і місія суспільного мовника полягає в іншому», – заявили в НСТУ.

У компанії зазначили, що «є межа, за якою можливості НСТУ щодо захисту власкора закінчуються й починається компетенція держави в захисті громадянина України».

«НСТУ припускає, що відсутність будь-якої офіційної реакції чи помітної активності держави в цій справі має свої резони, незрозумілі пересічним громадянам України. Разом з родиною Павла Шаройко телерадіокомпанія сподівається, що найближчим часом українська держава зробить все можливе для захисту свого громадянина та повернення його додому», – підкреслили в НСТУ.

За словами дружини Павла Шаройка, журналіста затримали 25 жовтня в Мінську після проведення в його помешканні обшуку за звинуваченням у «шпигунстві». Шаройка тримають в одиночній камері СІЗО КДБ.

Комітет державної безпеки Білорусі заявив, що Павло Шаройко нібито зізнався в тому, що працює на розвідку і створив агентурну мережу. У Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України спростували цю інформацію, зазначивши, що раніше Шаройко працював на посаді начальника прес-служби розвідки, однак у 2009 році він був звільнений з військової служби за станом здоров’я.

У Міністерстві закордонних справ України заявили, що вживають заходів для захисту прав Шаройка, а Національна спілка журналістів України оприлюднила вимогу про його негайне звільнення.