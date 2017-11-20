ГУР Міноборони: Шаройко працював у прес-службі розвідки, у 2009 році звільнився

Головного управління розвідки Міністерства оборони України спростовує заяву Комітету державної безпеки Білорусі про те, що затриманий в Мінську український журналіст Павло Шаройко є співробітником відомства.

Як повідомляє служба зв’язків з громадськістю ГУР Міноборони, Шаройко працював посаді начальника прес-служби розвідки.

«У 2009 році він був звільнений з військової служби за станом здоров’я. Після звільнення Шаройко працював за раніше набутою спеціальністю – журналістом українських ЗМІ, у тому числі кореспондентом на території Білорусі», – йдеться у повідомленні.

За попередніми даними, Павла Шаройка, власного кореспондента «Українського радіо» в Білорусі, затримали 25 жовтня в Мінську після проведення в його помешканні обшуку за звинуваченням у «шпигунстві». Шаройка тримають в одиночній камері СІЗО КДБ.

Комітет державної безпеки Білорусі заявив, що Павло Шаройко нібито зізнався в тому, що працює на розвідку і створив агентурну мережу.

У Міністерстві закордонних справ України заявили, що вживають заходів для захисту прав Шаройка, а Національна спілка журналістів України оприлюднила вимогу про його негайне звільнення.