У Білорусі затримали українського журналіста, але мовчали про це три тижні

Олена Литвинова

У Мінську заарештували кореспондента «Українського радіо» Павла Шаройка. Про це Радіо Свобода повідомила заступник головного редактора «Українського радіо» Світлана Мялик. Журналіст був затриманий 25 жовтня. За її словами, керівництво радіо з'ясовує подробиці ситуації.

Прес-секретар білоруського КДБ Дмитро Побяржин на запитання про затримання Шаройка відповів: «Не коментуємо цю ситуацію».

Факт затримання журналіста підтвердила його дружина Олена, яка зараз перебуває в Києві, поки вона не готова до інтерв'ю.

Посол України в Мінську Ігор Кизим підтвердив Радіо Свобода затримання Павла Шаройка: «Ми розбираємося в цій ситуації, питання під нашим контролем». Він також повідомив, що посольство України направило відповідні ноти до МЗС Білорусі.

Павло Шаройко працював у Мінську спочатку власним кореспондентом інформаційного агентства УНІАН, а пізніше – «Українського радіо».

Голова Державного комітету телебачення і радіомовлення України Олег Наливайко вважає, що справа Павла Шаройка може перетворитися на ситуацію, подібну до ситуацію з Романом Сущенком, коли той безпідставно був заарештований в Росії за звинуваченням у шпигунстві.

«Я отримав інформацію від Олени, дружини Павла. Зараз вона перебуває в Києві і працює з адвокатами. Поки немає ніякої достовірної інформації про подробиці цієї справи. Але хочу підкреслити, що Павло Шаройко все своє життя займався тільки журналістикою», – зазначив Олег Наливайко в коментарі Радіо Свобода.

За його словами, зараз спільно з дружиною журналіста Союз журналістів України готує відповідну заяву та звернення до міжнародної спільноти.

Голова Білоруської асоціації журналістів Андрій Бастунець повідомив Радіо Свобода, що новина про арешт українського колеги стала для нього несподіванкою: «Ми будемо тримати цю справу на контролі. Якщо буде трохи більше інформації, вирішуватимемо, як діяти далі».

Якщо посольство України про це давно дізналося і навіть направило до МЗС Білорусі ноти, то чому воно три тижні мовчало? Треба було давно поширити цю інформацію

Голова білоруського правозахисного центру «Весна» Олесь Беляцький повідомив Радіо Свобода, що вперше про це чує: «Якщо посольство України про це давно дізналося і навіть направило до МЗС Білорусі ноти, то чому воно три тижні мовчало? Треба було давно поширити цю інформацію. Ми обов'язково з'ясуємо інформацію, дізнаємося, чи є у нього адвокат, хто ним займається, і будемо вирішувати, як діяти далі».

Нинішній арешт – це вже вихід пана Лукашенка у відкритий простір на боці Росії. Він постійно говорив, що є другом України, але все робив навпаки

Координатор групи «Інформаційний опір» Дмитро Тимчук в інтерв'ю Радіо Свобода заявив, що розцінює арешт в Білорусі українського журналіста Павла Шаройка як відкриту демонстрацію білоруської влади проти України: «Ми переконані, що після того, як Білорусь проголосувала проти резолюції щодо Криму, нинішній арешт – це вже вихід пана Лукашенка у відкритий простір на боці Росії. Він постійно говорив, що є другом України, але все робив навпаки – ті ж спільні навчання з Росією у вересні. Тепер він показує, що є сателітом Кремля. Й іншої інтерпретації цих дій ми не бачимо. Те, що робить останнім часом білоруська влада – це конкретна робота проти держави України. Ми розцінюємо це тільки так».

Національна спілка журналістів України (НСЖУ) вимагає негайно звільнити власного кореспондента «Національного радіо України» Павла Шаройка, якого затримали в Білорусі 25 жовтня.

«Офіційні запити зараз направляємо до Посольства Білорусі в Україні і Посольства України в Білорусі. Інформуємо Міжнародну федерацію журналістів, Європейську федерацію журналістів та Представника ОБСЄ з питань свободи ЗМІ», – заявив очільник НСЖУ Сергій Томіленко.

Матеріал повністю – на сайті Білоруської редакції Радіо Свобода