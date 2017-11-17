НСЖУ вимагає негайного звільнення затриманого в Білорусі журналіста Шаройка

Національна спілка журналістів України вимагає негайного звільнення затриманого в Білорусі журналіста «Українського радіо» Павла Шаройка, повідомив голова НСЖУ Сергій Томіленко в Facebook.

«Офіційні запити зараз скеровуємо до посольства Білорусі в Україні та посольства України в Білорусі. Інформуємо Міжнародну федерацію журналістів, Європейську федерацію журналістів та представника ОБСЄ з питань свободи медіа», – написав Томіленко.

За його даними, Шаройка затримали 25 жовтня в Мінську. Того ж дня у квартирі, де мешкає журналіст зі своїми дружиною та донькою, провели обшук.

«Затримання (арешт) проведено КДБ Білорусі. Павло має лише державного адвоката. Тобто наданого білоруською владою. Про залучення іншого адвоката посольством України в Республіці Білорусь нічого не відомо. З родиною Павло спілкується листами. Перший прийшов до дружини поштою аж через півтора тижня», – заявив голова НСЖУ.

Керівник Національної суспільної телерадіокомпанії України Зураб Аласанія повідомив про затримання Шаройка зранку 17 листопада. Він зазначив, що Шаройко працює власним кореспондентом «Українського радіо» в Білорусі. Аласанія, посилаючись на неофіційну інформацію, заявив, що журналісту висунули звинувачення в «шпигунстві».

Генеральний продюсер «Українського радіо» Дмитро Хоркін, зі свого боку, розповів, що Шаройко близько двох тижнів не виходив на зв’язок. А керівник редакції закордонної кормережі «Українського радіо» Світлана Мялик повідомила з посиланням на дружину журналіста, що побачитись із Шаройком з часу арешту 25 жовтня не дозволяють.

У Міністерстві закордонних справ України підтвердили інформацію про затримання Шаройка. Директор департаменту консульської служби МЗС України Василь Кирилич зазначив, що українське зовнішньополітичне відомство вживає заходів для захисту прав Шаройка.

Інформації від правоохоронних органів Білорусі з цього приводу наразі немає.