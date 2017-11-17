У Білорусі затримали кореспондента «Українського радіо» Шаройка – Аласанія

У Білорусі правоохоронці затримали журналіста «Українського радіо», громадянина України Павла Шаройка, повідомляє голова Національної суспільної телерадіокомпанії України Зураб Аласанія у Facebook.

За його словами, Шаройко працює власним кореспондентом «Українського радіо» в Білорусі.

«Від офіційних відповідей на наш запит посольство Білорусі поки ухиляється. З нашої власної неофіційної інформації в Білорусі, йому висунуто стандартне для іноземних кореспондентів звинувачення в «шпигунстві», – написав Аласанія.

Генеральний продюсер «Українського радіо» Дмитро Хоркін також заявив про затримання журналіста. Він зазначив, що Шаройко близько двох тижнів не виходив на зв’язок. Хоркін додав, що всі спроби редакції додзвонитися до журналіста та його родичів не давали результату, без відповіді залишалися повідомлення редакції, надіслані електронною поштою та через інші інтернет-засоби комунікації.

На «Українському радіо» заявили, що з’ясовують усі обставини ймовірного затримання.