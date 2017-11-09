У Латвії вперше писали радіодиктант у День української писемності і мови

Латвійські українці, учні Ризької української середньої школи, дипломати посольства України в Латвії вперше приєдналися до спільного написання Радіодиктанту національної єдності.

Диктант українською мовою писали у приміщенні посольства України в Ризі, а також у Ризькій українській школі 9 листопада у День української писемності та мови.

За словами тимчасової повіреної у справах України в Латвії Аліси Подоляк, мета акції привернути увагу до вивчення української мови.

«Я вважаю, що володіти державною мовою – це не просто обов’язок громадянина України, це ознака його самоповаги, самоідентифікації. Також важливо, що до цієї акції приєдналися учні Ризької української школи, які засвідчили, що латвійці різних національностей, які вчаться в цьому навчальному закладі, володіють достатніми знаннями і мають бажання приєднатися до загальноукраїнської акції і написали досить складний диктант українською мовою», – сказала Подоляк Радіо Свобода.

За словами Аліси Подоляк, якщо Латвія зацікавиться українським досвідом проведення радіодиктанту на знання державної мови, Україна готова поділитися ним.

Завуч Ризької української школи Егілс Вілкаушс повідомив Радіо Свобода, що процес викладання української мови в школі відбувається за методикою презентацій, диктанти пишуть досить рідко, тому дуже цікаво було приєднатися до написання радіодиктанту і перевірити знання учнів школи.

Українці Латвії також приєдналися до міжнародний флешмобу, започаткованого з нагоди Дня української писемності та мови Міжнародним інститутом освіти, культури та зв'язків з діаспорою Національного університету «Львівська політехніка» (МІОК) «Фото з улюбленим словом українською».

Цього року відбувся 17-ий Всеукраїнський радіодиктант. Традиційно диктант складається зі 100-120 слів. Ті, хто напише його без помилок, будуть відзначені призами. Важлива умова – перевірятимуться лише диктанти, надіслані на Українське радіо 9 і 10 листопада.