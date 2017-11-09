Пройде трошки часу і вся Україна обиратиме українську мову – Тарас Тополя

Учасники програми «Ваша Свобода»: Тарас Тополя, лідер гурту «Антитіла»; Святослав Літинський, громадський діяч («Скайпом»); Руслан Айсін, політолог («Скайпом»).

9 листопада в Україні відзначають День української мови та писемності. Хоча, за даними соціологічних опитувань, рідною українську мову називають 68% респондентів, регулярно послуговуються нею значно менше людей. Завжди або переважно завжди користуються українською вдома 46-50% громадян, що проживають на підконтрольній Україні території. Російська мова наразі домінує у сфері послуг, друкованих виданнях, в українському сегменті інтернету. Українська ж переважає у кінопрокаті, а останнім часом змінила свої позиції в радіо- та телеефірах.

Інна Кузнецова: Пане Літинський, Ви з 2012 року через судові позови відстоюєте українську мову, коли порушується чинне законодавство. Виграли багато позовів. Були першим громадянином України, в паспорті якого немає сторінки російською мовою. Який з цих позовів був для Вас найскладнішим?

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Можете звернутися до суду і в результаті буде або техніка українською, або переклад на сайті, чиновник почне більше виступати українською

​Святослав Літинський: Перший позов. Дуже складно зважитися, є страх йти до суду. Найскладніше було почати. Почав, то побачив, що суд справді захищає інтереси громадян, що можете звернутися до суду і в результаті буде або техніка українською мовою, або автомобілі, або переклад на сайті, чи чиновник свого часу почне більше виступати українською.

Зараз у нас є сім позовів до інтернет-магазинів. Виграли позов до другого за величиною магазину «ALLO». Наступні позови теж виграємо

Якби не було жодного результату, звичайно, на першому позові це зупинилося б. Ми продовжуємо далі. Зараз у нас є сім позовів до інтернет-магазинів. Нещодавно виграли позов до другого за величиною інтернет-магазину «ALLO». Думаю, що наступні позови теж виграємо.

Виходить, що я на себе трошки перебираю функції держави. Є управління захисту прав споживачів, яке мало би це робити. Прокуратура мала би зобов’язувати держчиновників давати інформацію українською. Не роблять. Я знайшов механізм юридичний механізм, не бити нічого, не палити, а нормальним механізмом домогтися своїх прав.

– Пане Тополя, Ви говорили в одному з інтерв’ю, що вивчали українську мову, граючись... Сьогодні багато людей писали загальноукраїнський диктант національної єдності. Ви колись його пробували писати?

Я народився і виріс у Києві, у моїй родині домінувала українська мова

​Тарас Тополя: Минулого року писав. Здається, 9 чи 10 отримав. (Спілкуватися українською – ред.) для мене органічно. Мені пощастило в житті, що, не зважаючи на те, що я народився і виріс у Києві, у двомовному місті, у моїй родині домінувала українська мова. Моя родина – Полтавщина, Вінниччина. Дуже багато близьких мені людей за кордоном, в Америці проживають. Всюди або українська, або англійська. Але російська була навколо мене завжди, тому я є двомовним.

Заслуга, що базисна мова в мене українська, мами, тата і оточення

Але заслуга, що базисна мова в мене українська, мами, тата і оточення навколо мене. У мене двоє синів, разом з дружиною Оленою спілкуємося вдома українською, хоча Олена сама з Запоріжжя, де російська превалює. Але в якийсь момент (це було досить давно) вирішили, що спілкуємося з дітьми і здебільшого між собою українською. Все залежить від того, як ти розставляєш акценти і від батьків. Люди – соціальні істоти. На нас дуже сильно впливає оточення і те інформаційне коло навколо нас. (Пройде трошки часу і вся Україна обиратиме українську – ред.) – це просто питання нового покоління.

– У Татарстані існує небезпека того, що татарська мова буде заборонена. Лише вчора президент Рустам Мінніханов з Москвою домовився, що у Татарстані дозволено вивчати татарську лише двічі на тиждень. Пане Айсін, це скорочення татарської на 70% при тому, що, за конституцією, Татарстан – двомовна республіка. Так?

Руслан Айсін (переклад): Відповідно до нашої конституції і конституції Російської Федерації, передбачене викладання двома державними мовами. Всі ці роки навчання відбувалося порівно російською і татарською.

Після відомого виступу Путіна у липні в Йошкар-Олі на засіданні ради з питань національностей він дав доручення довести кількість годин до рівних частин з нацмовами і висловився, що не можна в обов’язковому порядку нав’язувати викладання національних мов інших національностей.

Системна робота щодо політичного демонтажу Республіки Татарстан. Триває впродовж останніх 16-17 років – з моменту приходу до влади Путіна

Раніше Татарстану був заборонений Консудом перехід на латинську систему писемності, заборонили здавати єдиний держіспит татарською, а зараз третій великий блок. Скорочення годин татарської мови до двох із 1-го до 9 класу. 10-11 класи факультативно отримуватимуть знання. Все це не просто ситуація, яка урізає наші національні права у сфері освіти, скільки системна робота щодо політичного демонтажу Республіки Татарстан і її політичної суб’єктності. Ця робота триває впродовж останніх 16-17 років – з моменту приходу до влади Путіна... Пропозиція щодо двох годин викладання нацмовами є компромісом на словах. Офіційного документа поки щодо цього немає. Це стосується не тільки татарської, а й всіх національних мов. Татарстан фактично відстоює інтереси всіх національностей, які і складають Російську Федерацію.

– Пане Тополя, це те, до чого може призвести, якщо не вивчати мову, до зникнення держав?

Мовне питання стоїть поруч із культурним, із шоу-бізнесом, з усіма речами, які мають вплив на свідомість і підсвідомість людей

​Тарас Тополя: Керманич Російської Федерації з моменту зміни попереднього правителя намагається усіма інструментами (і економічними, і ідеологічними) змонтувати назад щось подібне на СРСР. Мовне питання стоїть поруч із культурним, із шоу-бізнесом, з усіма речами, які мають вплив на свідомість і підсвідомість людей.

В українців низова самоорганізація, яка називається Майданом, вже декілька разів рятувала нас від непоправних речей

Те ж саме відбувається і в Білорусі. На щастя, в українців низова самоорганізація, яка називається Майданом, вже декілька разів рятувала нас від якихось непоправних речей...

«Країна ФМ», виключно мовлення українською. Питома кількість україномовних пісень в ефірі збільшилася

З’явилася радіостанції, наприклад, «Країна ФМ», яка виключно веде мовлення українською і в ефірі лише україномовна музика. Загалом питома кількість україномовних пісень в ефірі збільшилася. Це лише перший рік.

Можна буде рахувати через років п’ять, необхідний етап для формування нової музичної еліти

Чи вдала ця політика – можна буде рахувати через років п’ять, коли такий необхідний етап для формування нової музичної еліти. Дуже багато радіостанцій входили до складу холдингів, які контролювалися фінансовими групами з Росії, як і телеканали, які в нас є досі.

Українська пісня – це український код у мелодії, який йде крізь покоління

Будь-хто, хто намагався вступити на широку сцену і на цей шлях шоу-бізнесу, мусив робити поправки на «російський вітер». Українська пісня – це український код у мелодії, який йде крізь покоління.

Святослав Літинський: Питання надуманості української мови дуже просто продемонструвати картою. Карта опитування 2001 року – регіони, які вважають рідною мовою українську і які вважають рідною інші мови. 90% за площею регіонів, які вважали рідною мовою не українську, зараз окуповані або анексовані.

В інтересах держави є українська мова. Мовний кордон є суттєво сильнішим, ніж військовий, ніж географічний. Були проведені опитування ефективності пропаганди ворожої нам Росії – ефективність пропаганди втричі менша, якщо людина спілкується українською у порівнянні з іншими мовами.