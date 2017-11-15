​Дослідження: як жителі Донбасу сприймають українські медіа

Костянтин Ценцура

Навіщо слухати і дивитися російські канали, якщо є мовлення українського радіо і телебачення? Громадська організація «Детектор медіа» дослідила споживання інформації на підконтрольній Україні частині Донецької і Луганської областей: експерти відзначили значне незадоволення українськими медіа серед жителів. Коли українські канали не сягають цих регіонів, усе зрозуміло, але коли прийом є, люди у прифронтовій смузі часто все одно обирають російський контент. Чому? Надмір негативу, брак регіональних тем, неувага до життєвий проблем людей – усе це назвали респонденти серед причин, чому українські ЗМІ їх розчаровують.

Дослідження «Інформаційне споживання, потреби та погляди жителів сходу України» провели у липні-серпні 2017 року в наступних населених пунктах – Маріуполі, Покровську, Слов’янську, Світлодарську/Луганському, Лисичанську, Старобільську, Сєвєродонецьку, Станиці Луганській, Золотому/Гірському. Загалом у дев’яти фокус-групових опитуваннях та інтерв’ю з 48 сім’ями взяли участь 173 респонденти. Дослідження покликане нагадати українським ЗМІ про інформаційні потреби аудиторії, що живе поблизу окупованих територій.

Центральні ЗМІ не враховують, що працюють і для людей в окупації – Лігачова

Ми повинні розуміти, як вони сприймають інформацію наших медіа. Я сподіваюсь, що результати цього дослідження допоможуть нашим медіа коригувати свою редакційну політику

«Це дослідження дуже важливе для того, щоб люди з Донбасу (окупованої частини – ред.) повернулись та стали нашими співгромадянами і де-юре, і де-факто, – каже директор «Детектора медіа» Наталія Лігачова. – Ми повинні розуміти, як вони сприймають інформацію наших медіа. Співробітники центральних ЗМІ взагалі не враховують факт, що їхній контент доступний для людей, які живуть поряд із окупованими територіями та безпосередньо на окупованих територіях. Я сподіваюсь, що результати цього дослідження допоможуть нашим медіа коригувати свою редакційну політику та побачити аудиторію, яка живе не на основній території України».

Що ж не подобається споживачам сходу в контенті український медіа? Респонденти вказали, зокрема, на втому від негативу і пошук більш позитивного наповнення.

«А ще, може, знаєте, чому дивляться російські канали? Просто цікаво, тому що на українських нічого ж не говорять позитивного, хорошого. Тільки все погане та погане. Може, там у людей також добре якось», – сказала дослідникам жителька Слов’янська.

Також люди споживають російський контент тому, що для них досі цінні зав’язки з Росією: «Ну, розумієте, менталітет. Ось якщо Західна Україна завжди була ближче до Європи, та вони туди на заробітки їздять, то тут всі їздять в Росію», – відповів житель Золотого, що на лінії розмежування в Луганській області.

Також українським ЗМІ закидають викривлення ситуації на сході та нечутливість до проблем регіону: «Я пам’ятаю в 2014 році, коли ми без води сиділи чотири місяці. По телебаченню про це ніхто не говорив, хоча скільки там, тисяч 250 було без води. А коли у Києві якийсь там район відключать, то всі говорять», – зазначив житель Покровська.

Зауваження адресували і проекту «Донбас.Реалії»: «Колись, знову ж, по-моєму, на Радіо Свобода сюжет якийсь «Донбас Реалії», якщо я не помиляюсь, хотілось просто подзвонити. По-перше, там неправильна назва селища якогось, тому що елементарні речі, можна навіть на карті подивитись. Потім щось там ще, там, два чи три, що особисто мене відразу зачепило», – відповів житель Золотого, однак не уточнив, про що саме йшлося в сюжеті: проект Радіо Свобода цінує відгуки і обов'язково би виправив помилку, якби було зрозуміло, де її побачили.

Мовники бойовиків, яких підтримує Росія, чутно до Краматорська

Однак українські медіа досі багато де просто недосупні: це стосується не лише окупованих територій, а й прифронтової смуги.

«Коли виїжджаєш за Волноваху в бік Краматорська, глохне все, окрім їхнього (бойовиків, яких підтримує Росія – ред.) радіо. Їхнє радіо – «Оплот» та все інше – настільки чітко працює! І лунає прямо до Краматорська. А вже ближче до Покровська починається щось українське», – розповідає житель Маріуполя.

«Піймав радіо «Чечня свободная», а України немає», – повідомив респондент з Лисичанська.

Бракує буденної інформації – Дуцик

Автори дослідження зазначають: у регіоні існує запит на новини місцевого рівня, і він не задоволений.

Місцевим жителям часто бракує буденної інформації. Цією інформацією їх не забезпечує ніхто – ні влада, ні медіа

«Місцевим жителям часто бракує простої, буденної, життєво необхідної інформації. Цією інформацією їх не забезпечує ніхто – ні влада, ні медіа. Влада переймається власним іміджем і піаром, і представники інформаційної політики навіть не знають медійної ситуації в регіоні. Місцеві медіа перебувають на межі виживання, відсутня нормальна інфраструктура доставки контенту до аудиторії. Стан цих медіа не дозволяє забезпечити базові інформаційні потреби регіону», – говорить виконавчий директор громадської організації «Детектор медіа» Діана Дуцик.

Організатори дослідження порекомендували ЗМІ, органам державної влади та неурядовим організаціям відновлювати довіру аудиторії східної України. Порадили журналістам – розширювати позитивний контент (адже на сході – не лише війна) і бути більш чутливими до проблем регіону, а владі – фінансувати проекти теле- та радіомовлення і поширювати пресу на прифронтових територіях.