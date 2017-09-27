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Расширение вещания или ликвидация Донецкого филиала общественного вещателя? Национальная общественная телерадиокомпания Украины хочет объединить две телерадиокомпании Луганщины и Донетчины. Вместо каналов ЛОТ и ДоТБ должен появиться один региональный канал «UA:Донбасс». В Донецком филиале говорят, что это нанесёт ущерб информационной безопасности региона, а вот Национальная общественная телерадиокомпания Украины заверяет, что слияние двух вещателей пойдёт на пользу.

Исполняющий обязанности руководителя Донецкого филиала Национальной общественной телерадиокомпании Украины Илья Суздалев считает решение о слиянии двух каналов несвоевременным. По его мнению, телеканал ДоТБ и радиостанция «Голос Донбасса», входящие в состав Донецкого филиала общественного вещания, вполне самодостаточны и не нуждаются в объединении с Луганским областным телевидением.

Когда произойдёт слияние, то будет изменение редакционной политики, а она у нас от коллег с ЛОТа отличается. И мы видим в этом определённые риски

«Я не считаю, что у нас есть большие проблемы с контентом, как это сейчас подаётся в некоторых комментариях в социальных сетях. При таких условиях, в которых мы здесь находимся и работаем, в Донецкой области, по сути, речь идёт о ликвидации канала ДоТБ. В этом есть некая угроза, в том числе и информационной безопасности. На сегодня мы имеем в Донецке, на оккупированной территории, 5 телеканалов, которые вещают. А здесь мы имеем только один региональный канал. Украинский по духу и по содержанию. А когда произойдёт слияние, то будет изменение редакционной политики, а она у нас от коллег с ЛОТа отличается. И мы видим в этом определённые риски», – сказал Суздалев.

Против объединения и глава Донецкой военно-гражданской администрации Павел Жебривский. Чтобы не произошло слияния каналов, он обратился к председателю Национальной общественной телерадиокомпании Украины Зурабу Аласании.

Меня это возмущает. Я обратился с открытым письмом к господину Аласании и в совет общественного телевидения, чтобы они пересмотрели свои позиции

«Безусловно, меня это возмущает. Если посмотреть, то сегодня на Луганщине живёт, вместе с переселенцами, 700 тысяч людей, а в Донецкой области больше двух миллионов двухсот тысяч человек. Я обратился с открытым письмом к господину Аласании и в совет общественного телевидения, чтобы они пересмотрели свои позиции. Я не могу на это повлиять, так как это общественное телевидение, но я высказал свою точку зрения как гражданин Украины», – говорит Жебривский.

На телеканале ЛОТ ситуацию пока не комментируют, ссылаясь на то, что пока не будет принято окончательное решение о слиянии двух каналов, то говорить ещё не о чем. Однако руководство Луганского областного телевидения заверило, что если объединение произойдёт, то вещание не пострадает, и на коллективах двух каналов это никак не отразиться.

Говорить о том, что слияние двух филиалов убьёт теле и радиовещание в Донецкой области, неправильно, заверяет генеральный продюсер «Украинского радио» Дмитрий Хоркин. После создания единого бренда и объединения каналов никто не пострадает, заверяет он. Слияние ЛОТ и ДоТБ позволит расширить сеть корреспондентских пунктов в Донецкой и Луганской областях.

Мы, наконец-то, впервые создаём мощный теле и радио канал для вещания на восток Украины. Это касается Донецкой и Луганской областей, деоккупированных районов. Кроме того, сейчас происходит вещание на оккупированные территории на средних волнах. Вещание лишь усиливается

«Я не могу сказать, что весь Донецкий филиал протестует против объединения, так как я сам – часть этого филиала. Сейчас мы, наконец-то, впервые создаём мощный теле и радио канал для вещания на восток Украины. Это касается Донецкой и Луганской областей, деоккупированных районов. Очень важные центры как раз – Северодонецк, Краматорск и обязательно ещё добавляем Мариуполь, чего не было ранее. Кроме того, сейчас происходит вещание на оккупированные территории на средних волнах. Вещание лишь усиливается и лучшие проекты радио «Голос Донбасса» и радио «Пульс» будут выходить и дальше, но теперь на объединённой волне. Более того, это позволит сделать проекты более узнаваемыми», – заверяет Хоркин.

По словам Дмитрия Хоркина, создание медийного хаба на востоке страны лишь улучшит ситуацию с контентом и приближённостью журналистского коллектива к местным реалиям. Ведь сейчас две телепрограммы канала ДоТБ записываются и вещаются из Киева, как и прямоэфирная студия радиостанции «Голос Донбасса».

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(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу)