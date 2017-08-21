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В Бахмутовке Луганской области к запуску готовится 134-метровая телерадиовышка. Ее откроют уже 22 августа. Телевышки – оружие в информационной войне. Но одними вышками решить проблему доставки сигнала украинских вещателей на неподконтрольную территорию Донбасса сложно. Нужны ещё мощные передатчики и вывод из строя захваченной аппаратуры, говорят эксперты. Перед запуском новой вышки в Луганской области Радио Донбасс.Реалии выясняло, почему за три года конфликта вещание на освобождённых территориях до конца не восстановлено.

В Бахмутовке Луганской области к запуску готовится 134-метровая телерадиовышка, которая должна покрыть украинским вещанием подконтрольную территорию, а также достигнуть оккупированного Луганска. Однако специалисты опасаются, что сигнал могут глушить. Ничего нового в том, как заглушить сигнал с неподконтрольных территорий или из России, до сих пор не придумано, считает активист организации «Інформаційний Майдан» Павел Белоножко.

«Каким образом это происходит? На той же самой частоте включается сигнал. И если сигнал сильнее, то он может перекрыть сигнал, который поступает с неподконтрольной территории. Второй момент – это вывод из строя наших захваченных вышек, включая Донецкую», – рассказал Белоножко.

Вышку в Луганской области строили силами военно-гражданской администрации, говорит эксперт по телекомуникационным технологиям, экс-директор государственного Концерна радиовещания, связи и телевидения (РРТ) Анатолий Антонеко.

«За три месяца поставили вышку в 160 метров. Концерн строил два с половиной года, со всеми сооружениями, которые есть на объекте. Мачта там должна быть выше, хотя бы 240 метров», – рассказывает Антоненко. По его словам, гарантий, что сигнал с вышки спокойно достигнет Луганска, нет. Особенно будет проблематично, когда выключат аналоговое телевидение, ведь цифровое покрытие пока неравномерно из-за маломощных передатчиков.

Однако плюсов в новой вышке больше, чем без неё. Даже если сигнал не пробьётся на неподконтрольную территорию, то сможет покрыть теле- и радиовещанием подконтрольные территории Луганщины, говорит Татьяна Попова, эксперт по стратегическим коммуникациям общественной организации «Інформаційна безпека».

«Изначально и вышка, и передатчики были оформлены на НТКУ (национальная телекомпания – ред.), но позже было принято решение «разносить» каждый передатчик на разные юридические лица. Конкретно эту вышку передали Новоайдарской районной администрации. Вышка уже стоит, сейчас на неё устанавливаются передатчики. Она должна покрывать Луганск и территорию ближайших районов, хотя мы должны понимать, что руководство так называемой «ЛНР» будет блокировать сигнал», – говорит Попова.

По словам Поповой, план по закрытию белых пятен в Луганской области закрыт, осталось решить проблему в Донецкой области. Ведь вышку в Покровске, которая бы могла вещать до Донецка, так и не начали строить. Поэтому в области ставят передатчики разной мощности, в населенных пунктах, куда не достаёт сигнал с Карачуна.

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(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу)